  • Новость часаКремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    22 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    4 февраля 2025, 12:55 • Новости дня

    В магазине для iOS в Евросоюзе появилось первое порноприложение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В магазине AltStore PAL, доступном в Евросоюзе, вышло приложение Hot Tub для просмотра видео, включая контент для взрослых, разработчики пообещали, что доступ к контенту будет приватным и безопасным.

    Это первое порнографическое приложение в данном магазине, предназначенное для просмотра разнообразных видео, включая материалы для взрослых, передает «Газета.Ru» со ссылкой на MacRumors.

    Разработчики Hot Tub заверяют, что приложение обеспечивает приватность и безопасность пользователям, не отслеживает действия и не включает рекламу. Оно взаимодействует с популярными платформами, такими как Pornhub и Xvideos, а доступ к нему возможен через Face ID или ввод отдельного пароля.

    Компания Apple объяснила, что такие приложения не допускаются в обычном App Store из-за потенциальных рисков безопасности пользователей. Apple считает, что они могут подрывать доверие к экосистеме компании. Несмотря на заявления разработчиков AltStore, Apple утверждает, что не одобряет Hot Tub.

    Европейская комиссия потребовала от Apple разрешить распространение приложений операторами рынка, такими как AltStore и Epic. Тем не менее Epic Games заявила, что не планирует предлагать Hot Tub в своем магазине Epic Games Store.

    Летом прошлого года Apple подчинилась требованиям российского регулятора и удалила из своего магазина AppStore четыре VPN-сервиса.

    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    3 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС

    Вице-канцлер Германии Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США

    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

    «Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать – это очень плохая альтернатива», – приводит слова Хабека РИА «Новости» со ссылкой на Kolner Stadt-Anzeiger.

    Он отметил, что европейские страны намерены разъяснить Соединенным Штатам, что те тоже могут понести потери. Если же это «не сработает», ЕС, как заявил Хабек , не допустит, чтобы европейцами «помыкали».

    В своем выступлении Хабек также обратил внимание на уязвимость немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия является наиболее подверженной рискам из всех стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал от нового президента США Дональда Трампа потрясений после его избрания. Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из США. В воскресенье Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Еврокомиссия пока не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    1 февраля 2025, 22:47 • Новости дня
    Парламент Румынии отклонил запрос оппозиции приостановить полномочия президента

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное бюро парламента Румынии отклонило запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса из-за несоответствия процедуре подачи документов, сообщили в парламенте.

    Постоянное бюро парламента Румынии не удовлетворило запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, передает РИА «Новости».

    Этот запрос был подан в январе партиями POT, Альянсом за объединение Румынии и S.O.S. Румыния. Оппозиция стремилась к созыву заседания для обсуждения отстранения Йоханниса от должности.

    В пресс-релизе парламента говорится, что предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, так как документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат.

    Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ уточнила, что инициативу о приостановлении поддержали 161 парламентарий от оппозиции. Однако, согласно румынской конституции, для отстранения президента требуется большинство в 234 голоса на совместном заседании палаты депутатов и сената. Конституция также предоставляет президенту право защищать свои действия перед парламентом.

    Мандат Йоханниса как президента официально завершился 21 декабря 2024 года, однако он продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы государства.

    Ранее в январе в Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.

    Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов.

    На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    3 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины Трампа

    Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о жестком ответе Европы на пошлины Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о возможном жестком ответе Европы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, что скажется на простых гражданах.

    Фредериксен выступила с заявлением о том, что Европе придется жестко ответить на возможное введение пошлин США на товары из Евросоюза. Она подчеркнула, что подобный сценарий будет иметь неблагоприятные последствия для обычных людей, затронув как сотрудников, так и компании в США, Европе, Канаде и других задействованных странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

    Она также отметила, что не поддерживает идею торговой войны, поскольку торговля способствует экономическому росту. Тем временем Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, обвиняя Брюссель в «ужасном» отношении к Вашингтону.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.

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    4 февраля 2025, 01:43 • Новости дня
    ЕС сравнил спор вокруг Гренландии с ситуацией на Украине

    ЕС на саммите в Брюсселе подчеркнул важность территориальной целостности Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Участники неформального саммита ЕС в Брюсселе подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Дании, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    «Сохранение территориальной целостности Дании имеет важное значение для всех стран-членов», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта заявил об универсальности «принципов суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенность границ». Он заявил: «Мы отстаивали эти принципы на Украине, и несомненно, будем отстаивать эти принципы везде, в том числе, если территориальная целостность государства-члена Евросоюза ставится под вопрос», – передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Трамп заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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    3 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах

    Times: ЕС разработает план пересмотра Конвенции ООН по беженцам 1951 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз намерен пересмотреть Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

    В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Times. Это решение обусловлено растущим консенсусом среди европейских стран о том, что конвенция устарела и не отвечает современным реалиям.

    В публикации Times отмечается, что Европейский союз планирует пересмотреть конвенцию, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на границах. Конвенция, принятая после Второй мировой войны, отражала другую геополитическую ситуацию, чем сегодняшняя.

    Согласно существующим правилам, подписавшие документ страны обязуются не высылать беженцев в места, где их жизнь или свобода могут быть в опасности. Однако, как сообщает газета, этот принцип подвергается сомнению, так как европейские страны испытывают трудности с обработкой миллионов запросов на статус беженца и возвратом тех, кому было отказано.

    Издание подчеркивает, что изменение может стать одним из самых значительных в миграционной политике за последние десятилетия. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с увеличением числа мигрантов, стремящихся к убежищу в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поляки начали терять терпение из-за нахлебничества украинцев. Киев поддержал инициативы по сокращению помощи украинским беженцам в Европейском союзе. В Германии увеличилось количество преступлений с участием украинцев.

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    4 февраля 2025, 02:45 • Новости дня
    Евросоюз подготовился к возможным пошлинам США

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к пошлинам США и о намерении добиваться повышения оборонных расходов

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она сообщила, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

    «Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии также отметила, что лидеры европейских стран сосредоточат усилия на повышении конкурентоспособности и производительности внутри союза. Это, по ее мнению, позволит ЕС иметь достаточно сил для защиты своих интересов.

    Daily Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин на весь импорт из ЕС в размере 10%, передает ТАСС.

    Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия будет более гибко относиться к вопросам финансовой дисциплины в отношении оборонных расходов. «В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… У государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США.

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    3 февраля 2025, 13:23 • Новости дня
    Кремль: Россия не вмешается в торговые войны США

    Песков: Россия не будет участвовать в торговых конфликтах США с Канадой, Мексикой и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в торговые противостояния США с Канадой, Мексикой и Китаем, передает ТАСС.

    По его словам, в этой ситуации множество собственных напряженностей, и Россия не желает ассоциироваться с этими конфликтами.

    «Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», – заявил Песков.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.

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    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Неприличная болезнь языка

      Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Умная цензура честнее либеральной «свободы»

      Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

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    • Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов
      Где пределы роста российской экономики

      С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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