В магазине для iOS в Евросоюзе появилось первое порноприложение

Tекст: Алексей Дегтярев

Это первое порнографическое приложение в данном магазине, предназначенное для просмотра разнообразных видео, включая материалы для взрослых, передает «Газета.Ru» со ссылкой на MacRumors.

Разработчики Hot Tub заверяют, что приложение обеспечивает приватность и безопасность пользователям, не отслеживает действия и не включает рекламу. Оно взаимодействует с популярными платформами, такими как Pornhub и Xvideos, а доступ к нему возможен через Face ID или ввод отдельного пароля.

Компания Apple объяснила, что такие приложения не допускаются в обычном App Store из-за потенциальных рисков безопасности пользователей. Apple считает, что они могут подрывать доверие к экосистеме компании. Несмотря на заявления разработчиков AltStore, Apple утверждает, что не одобряет Hot Tub.

Европейская комиссия потребовала от Apple разрешить распространение приложений операторами рынка, такими как AltStore и Epic. Тем не менее Epic Games заявила, что не планирует предлагать Hot Tub в своем магазине Epic Games Store.

Летом прошлого года Apple подчинилась требованиям российского регулятора и удалила из своего магазина AppStore четыре VPN-сервиса.