С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
АдГ внесла в предвыборную программу призыв снять санкции с России
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в предвыборную программу пункт о немедленном снятии санкций с России и восстановлении газопроводов «Северные потоки».
В программе АдГ подчеркивается, что санкции существенно подорвали доступное энергоснабжение Германии и привели к снижению ее международной конкурентоспособности, передает РИА «Новости».
Отмечается, что «Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии». В связи с этим «Альтернатива для Германии» считает необходимым восстановление беспрепятственной торговли с Россией. Это подразумевает немедленное снятие экономических санкций и восстановление трубопроводов «Северный поток».
Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии», назвав это опасным для демократии в Европе.
Последний опрос компании YouGov показал, что партия «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.