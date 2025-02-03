Tекст: Валерия Городецкая

В программе АдГ подчеркивается, что санкции существенно подорвали доступное энергоснабжение Германии и привели к снижению ее международной конкурентоспособности, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии». В связи с этим «Альтернатива для Германии» считает необходимым восстановление беспрепятственной торговли с Россией. Это подразумевает немедленное снятие экономических санкций и восстановление трубопроводов «Северный поток».

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии», назвав это опасным для демократии в Европе.

Последний опрос компании YouGov показал, что партия «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.