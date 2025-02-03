С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Песков сообщил о продолжении переговоров с Сирией по базе в Тартусе
Песков сообщил о продолжении переговоров с Сирией по судьбе российской базы в Тартусе
Россия намерена продолжить переговоры с Сирией по вопросам, включая судьбу военной базы в Тартусе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия намерена продолжить переговоры с Сирией по различным темам, включая судьбу российской военной базы в Тартусе, аявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская делегация недавно вела переговоры в Дамаске, и стороны договорились о необходимости продолжения контактов по всем актуальным вопросам, сообщает ТАСС.
Песков отметил, что на повестке переговоров стоит множество тем, которые требуют обсуждения. Он заверил, что диалог не ограничится одним вопросом, а охватит все значимые аспекты взаимоотношений России и Сирии. В частности, обсуждение судьбы базы в Тартусе будет одним из ключевых пунктов дальнейших переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти Сирии дипломатично попросили финансовую помощь у Москвы для восстановления страны, Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу российских военных баз на территории Сирии, а также новые власти Сирии решили использовать порт Тартус в переговорах для привлечения инвестиций.