Частным экспертным организациям запретили использовать слово «судебный» в названии

Конституционный суд запретил частным экспертным компаниям использовать слово «судебный»в названии

Tекст: Вера Басилая

Конституционный суд (КС) России отказал в рассмотрении жалобы ООО «Сибирский межрегиональный центр судебных экспертиз» на ограничение использования слова «судебный» в фирменном наименовании. В соответствии с определением КС указание на судебно-экспертную деятельность в ЕГРЮЛ не дает компании права на использование этого слова в названии, передает РАПСИ.

В 2022 году налоговая инспекция потребовала от компании устранить нарушение Гражданского кодекса России и убрать слово «судебный» из ее наименования. После отказа ООО внести изменения в документы, налоговая обратилась в арбитражный суд. Суд поддержал требование налоговиков, и последующие инстанции оставили решение без изменений.

Компания обратилась в КС с просьбой проверить конституционность норм ГК России, заявив, что они создают необоснованные преимущества государственным учреждениям. Однако КС напомнил, что использование слова «государство» и производных от него в названиях компаний может вводить потребителей в заблуждение, аналогично как и слово «судебный».

КС также подчеркнул, что привлечение частных экспертов для проведения экспертиз не придает им статуса государственных. Регистрация ОКВЭД «судебно-экспертная деятельность» не легитимизирует использование слова «судебный» в названии, а регистрация с ошибкой не лишает налоговую права требовать изменения названия.

Ранее Конституционный суд принял жалобу на нормы о компенсациях, которые взыскиваются с наследников убийцы. Также КС России вынес постановление, защищающее право граждан на возмещение расходов на лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования.

Кроме того Конституционный суд признал право детей, зачатых с помощью ЭКО, на пенсию по утрате кормильца после смерти отца.