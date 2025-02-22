КС России принял жалобу на нормы о компенсациях от наследников убийцы

Tекст: Александра Юдина

Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу от двух граждан, которые оспаривают конституционность норм Гражданского кодекса, касающихся выплаты компенсаций морального вреда наследниками осужденного, передает РИА «Новости».

Известно, что заявители Марат Мухаметчин и Алина Байгускарова не смогли добиться выплаты компенсации морального вреда от наследников мужчины, убившего их мать.

Женщина погибла в марте 2021 года, когда ее супруг облил ее горючей жидкостью и поджег. Заметно пострадала и их квартира в городе Белорецке, Башкирия. Мужчина признал свою вину, но скончался в СИЗО до вынесения приговора в феврале 2022 года.

Потерпевшими по делу дети погибшей были признаны еще при жизни обвиняемого. После прекращения уголовного дела в связи с его смертью, они подали гражданский иск о компенсации морального вреда от наследников.

Белорецкий межрайонный суд частично удовлетворил иск, обязав наследников выплатить по 500 тыс. рублей каждому, но вышестоящие суды отменили это решение.

В жалобе в КС России заявители утверждают, что лишены права на компенсацию морального вреда в случае смерти причинителя вреда до вынесения обвинительного приговора.