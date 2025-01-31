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Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
Конституционный суд России вынес постановление, которое защищает право граждан на возмещение расходов на лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно решению суда, гражданский кодекс не ограничивает права лиц, чье здоровье пострадало в результате платных медицинских услуг, на возмещение обоснованных расходов на лечение, передает ТАСС.
«Признать пункт 1 статьи 1085 ГК Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не дает оснований для отказа в возмещении разумных и обоснованных расходов, понесенных на лечение лицом, которое могло получить лечение повреждения здоровья бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования, но избрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, в случаях, когда иное повлекло (могло повлечь) для его здоровья неблагоприятные последствия», – говорится в постановлении суда.
С жалобой в Конституционный суд обратился Роман Ромаданов, которому в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть при удалении зуба. Ромаданов был госпитализирован в городскую больницу, где ему провели оперативное лечение с использованием металлических пластин, которые не были предусмотрены ОМС, и потому пациент оплатил их сам.
На первом этапе районный суд взыскал с клиники, причинившей вред здоровью пациента, помимо других издержек, также расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Однако апелляционная инстанция отменила это решение в части требований о возмещении расходов на лечение, поддержав позицию о том, что пациент мог воспользоваться бесплатной медицинской помощью в рамках ОМС.
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