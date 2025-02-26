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Полпред Жога: Спрос на программу «Время героев» растет
Полпред президента в УФО Жога: В обществе высокий спрос на патриотов, прошедших фронт
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о растущем спросе на кадровую программу обучения «Время героев» для участников СВО.
Полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» Артем Жога сообщил, что спрос на программу обучения «Время героев» продолжает расти. Он отметил в своем Telegram-канале, что все больше ветеранов СВО готовы продолжать служение стране в гражданской сфере,
Жога подчеркнул важность выполнения поручения президента по запуску региональных аналогов программы.
«Все больше фронтовиков готовы продолжить служение стране по гражданской линии. Поэтому очень важно оперативно выполнить поручение президента – запустить региональные аналоги «Времени героев», – указал Жога.
Полпред президента сообщил, что в Уральском федеральном округе уже стартовали кадровые программы для участников СВО. Он отметил, что инициатива по созданию программы «Время героев» направлена не только на успешную социализацию возвращающихся бойцов, но и на повышение эффективности работы государственных институтов.
Жога добавил, что в обществе существует высокий спрос на волевых и ответственных патриотов, прошедших фронт. Он выразил уверенность, что доверие президента и народа будет оправдано, а выпускники программы получат всю необходимую поддержку от федеральных и региональных властей для успешного начала гражданской карьеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента России по мониторингу и анализу социальных процессов.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс, и подчеркнул, что считает их признанием работы академии в рамках программы «Время героев».
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.