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    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    5 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 00:03 • Новости дня

    Полпред Жога: Спрос на программу «Время героев» растет

    Полпред президента в УФО Жога: В обществе высокий спрос на патриотов, прошедших фронт

    Tекст: Денис Тельманов

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о растущем спросе на кадровую программу обучения «Время героев» для участников СВО.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» Артем Жога сообщил, что спрос на программу обучения «Время героев» продолжает расти. Он отметил в своем Telegram-канале, что все больше ветеранов СВО готовы продолжать служение стране в гражданской сфере,

    Жога подчеркнул важность выполнения поручения президента по запуску региональных аналогов программы.

    «Все больше фронтовиков готовы продолжить служение стране по гражданской линии. Поэтому очень важно оперативно выполнить поручение президента – запустить региональные аналоги «Времени героев», – указал Жога.

    Полпред президента сообщил, что в Уральском федеральном округе уже стартовали кадровые программы для участников СВО. Он отметил, что инициатива по созданию программы «Время героев» направлена не только на успешную социализацию возвращающихся бойцов, но и на повышение эффективности работы государственных институтов.

    Жога добавил, что в обществе существует высокий спрос на волевых и ответственных патриотов, прошедших фронт. Он выразил уверенность, что доверие президента и народа будет оправдано, а выпускники программы получат всю необходимую поддержку от федеральных и региональных властей для успешного начала гражданской карьеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента России по мониторингу и анализу социальных процессов.

    Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс, и подчеркнул, что считает их признанием работы академии в рамках программы «Время героев». 

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    25 февраля 2025, 06:13 • Новости дня
    Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

    Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Балашихе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Подмосковье арестованы пять молодых людей, обвиняемых в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе. Среди них несовершеннолетний.

    Как передает ТАСС, пятеро российских граждан, включая несовершеннолетнего, планировали проникнуть на территорию воинской части в Балашихе, вырыв подкоп под забором. Их целью было поджечь военную технику. На данный момент обвиняемые арестованы, и дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

    По данным следствия, всем подсудимым предъявлено обвинение по статьям 30 и 205 УК РФ за приготовление к теракту. Также в их деле имеется эпизод с поджогом медицинского автомобиля, в котором находились баллоны с кислородом. Эти баллоны использовались для медицинского оборудования.

    Следствие установило, что обвиняемые получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов, связанных с украинскими спецслужбами.

    Обвиняемые, находящиеся под стражей, ожидают решения суда. Следствие продолжается, и выясняются все обстоятельства дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники. В Дагестане арестовали семерых человек за подготовку терактов. Также задержали подозреваемого в подготовке теракта в воинской части в Екатеринбурге.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 11:14 • Новости дня
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь в рядах своих подразделений и успехов российских войск на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.

    Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.

    Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.

    Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.

    Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.

    Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.

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    25 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР

    Российские войска освободили Белогоровку от украинских формирований

    ВС России выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР, выбив оттуда украинские формирования, и теперь продолжают успешное продвижение в западном направлении, укрепляя свои позиции.

    Российские войска полностью выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Белогоровка, который является одним из двух остававшихся под контролем украинских сил на территории Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА «Новости». По его словам, в ходе активных боевых действий были уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в этом районе, и российские войска вошли в населенный пункт.

    В конце января Марочко уже сообщал, что для полного освобождения ЛНР необходимо было освободить несколько населенных пунктов: Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе. Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля объявило об освобождении Новолюбовки, таким образом, Белогоровка была последней целью для достижения этой цели.

    После того, как Белогоровка была освобождена, украинские силы отступили в район Григоровки и укрепили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки. Российские войска, по словам Марочко, продолжают развивать успех в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства радиоэлектронной борьбы успешно мешают артиллерии украинских вооруженных сил в районе Белогоровки. Сообщалось, что силы ВСУ оставили свои позиции у Белогоровки из-за интенсивного давления России. Российские войска успешно отразили контратаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

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    25 февраля 2025, 07:44 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Пятихатки в Запорожской области

    Российские войска выбили украинские подразделения из Пятихаток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки в Запорожской области, ведется операция по зачистке территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска освободили село Пятихатки в Запорожской области от подразделений Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам Рогова, на Степногорском направлении в западной части Запорожья российские силы смогли добиться успеха и вытеснить противника из Пятихаток. Он также сообщил, что в настоящее время в населенном пункте проводится зачистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области, успешно вскрыли оборону ВСУ в этом районе и укрепили свои позиции.

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    25 февраля 2025, 05:22 • Новости дня
    Военнопленный рассказал о жестокости командира ВСУ

    Командир ВСУ избивал подчиненных гирей, ломая им головы и ребра

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

    Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал об ужасах, происходивших в его подразделении, передает ТАСС. По его словам, командир избивал подчиненных гирей, нанося тяжелые травмы, такие как проломленные головы и сломанные ребра.

    Доминик впервые был мобилизован в конце 2023 года. Он заявил, что представители территориального центра комплектования насильно увезли его из дома, напугав детей. Медицинское обследование прошло за один день, и из-за деформированной руки он не прошел полноценную военную подготовку. Вместо этого его обучали сварке.

    После обучения его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику. Именно там он стал свидетелем издевательств командира над солдатами. Не выдержав, Доминик и трое сослуживцев дезертировали и вернулись домой.

    Спустя девять месяцев его вновь мобилизовали насильно. В январе 2024 года его отправили в Харьков, а затем в Курскую область, где он попал в российский плен. Доминик призывает коллег по ВСУ не бояться сдачи в плен в России, утверждая, что рассказы об издевательствах не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций из-за недостаточной подготовки и условий службы. Пленный офицер Игорь Боронило рассказал о нарушениях, включая пьянство и взятки, которые помогали избежать наказаний в рядах ВСУ. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    25 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на прекращение конфликта на Украине в ближайшие недели

    Макрон надеется, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о надежде на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу возможного прекращения конфликта на Украине в ближайшие недели, передает ТАСС. Он подчеркнул, что приход Дональда Трампа к власти стал переломным моментом и отметил, что для достижения мира необходимо контролируемое перемирие.

    На вопрос, разделяет ли он уверенность Трампа в скором завершении боевых действий, Макрон ответил утвердительно, добавив, что перемирие должно стать первым шагом к устойчивому миру. «Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир», – заявил французский лидер.

    Макрон подчеркнул важность наличия «субстантивного» решения для Украины, Европы и США, отметив, что оно должно обеспечивать безопасность всех сторон. «Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил он, выразив надежду, что перемирие станет первой вехой на пути к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая изменения в американской администрации как хорошие причины для этого. Макрон также заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно из-за противоречий с международным правом, во время встречи с американским президентом. Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

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    25 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    Небензя призвал Европу дистанцироваться от Киева

    Небензя призвал здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от действий киевского режима, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка преступной политики Владимира Зеленского может привести Европу к катастрофическим последствиям.

    По словам Небензи, созванное западными странами заседание рассматривается Россией как попытка сорвать наметившиеся позитивные процессы в урегулировании украинского конфликта. Он заявил, что киевский режим и его спонсоры заинтересованы в продолжении войны, а не в мире.

    На заседании была принята американская резолюция, призывающая к скорейшему завершению конфликта. Документ был принят в изначальном виде после того как антироссийские поправки европейских стран и изменения, предложенные Россией, были отклонены.

    Также в Генеральной Ассамблее прошло голосование по двум резолюциям. Киевская резолюция с антироссийским содержанием и нейтральная резолюция США были приняты, однако американский документ подвергся изменениям, вызвавшим воздержание США от голосования. По мнению Небензи, это исказило суть проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    Во Вроцлаве здание генконсульства Украины подверглось нападению, его облили краской и забросали яйцами после встречи с военнослужащими националистического полка «Азов», организованной украинским генконсульством.

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    25 февраля 2025, 09:30 • Новости дня
    Пленный ВСУ раскрыл схему отмывания денег Киевом

    Пленный ВСУ Рукан обвинил украинские власти в отмывании денег на конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, насильно мобилизованный и отправленный на фронт, заявил, что украинское руководство использует конфликт для отмывания денег, а все олигархи уже покинули страну и находятся в Европе.

    Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан заявил, что украинские власти используют вооруженный конфликт для отмывания денег, передает РИА «Новости». По его словам, большинство олигархов уже покинули Украину и уехали в Европу. Рукан, мобилизованный насильно, подчеркнул, что не хотел участвовать в боевых действиях.

    Рукан отметил, что из его подразделения, отправленного на позиции, выжило лишь десять процентов бойцов. Он выразил недоумение, куда уходят миллиарды долларов, поступающие на поддержку войны. «Кому война, а кому мать родна», – добавил Рукан.

    По словам Рукана, сотрудники военкомата насильно забрали его на выходе из магазина и после короткой медкомиссии, продолжавшейся всего полчаса, признали его годным к службе. На фронте он оказался в боевом подразделении ВСУ, где однажды вместе с сослуживцами пытался спрятаться от дронов в кустах. На следующий день их окружили российские военные и предложили сдаться, что они и сделали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей. Украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций, что связано с недостаточной подготовкой и условиями службы. Алексей Ященко, страдающий полной глухотой на одно ухо, был мобилизован в ВСУ и позже сдался в плен в Курской области.

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    25 февраля 2025, 06:44 • Новости дня
    Российские силы вошли в Голубовку и продвигаются к Купянску

    Марочко сообщил о продвижении российских войск к Купянску через Голубовку и Дорошовку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на купянском участке фронта, войдя в Голубовку и продолжая движение к Купянску, при этом за последние дни было пройдено около 800 метров в направлении Кутьковки.

    Российские военные продолжают наступление на купянском направлении, пишет ТАСС. Вооруженные силы России заняли населенный пункт Голубовка и продолжают движение в направлении Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко подчеркнул, что за последние несколько суток российские войска продвинулись примерно на 800 метров с направления Двуречной к Кутьковке. Кроме того, северо-западнее населенного пункта Западное, российские силы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и заняли новые позиции по направлению к Дорошовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти сообщили о вынужденной эвакуации в Купянске из-за обстрелов со стороны ВСУ. В течение минувших суток российские силы провели десять атак на позиции ВСУ в районе Купянска. Российские силы также уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском участке.

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    25 февраля 2025, 13:29 • Новости дня
    Песков: Данные о потерях в ходе СВО дает только Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о потерях в СВО доступна исключительно через Минобороны.

    Представитель Кремля прокомментировал публикации, якобы раскрывающие данные о потерях России на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул исключительное право Минобороны предоставлять информацию о потерях в ходе специальной военной операции, заявив, что это прерогатива министерства.

    Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

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    25 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.

    По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

    Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

    Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

    В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

    Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.

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    25 февраля 2025, 04:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 123 тыс. единиц техники с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли свыше 123 тыс. единиц вооружений и техники. Эти данные были сформированы на основе сводок российского военного ведомства по состоянию на 25 февраля.

    Среди потерь украинских сил отмечаются 656 самолетов и 283 вертолета. В числе утраченных беспилотные летательные аппараты в количестве 44 334 единицы и 596 зенитных ракетных комплексов.

    Также было потеряно значительное количество наземной техники: 21 720 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевая машина реактивных систем залпового огня и 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Кроме того, в перечне потерянной техники числятся 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника: два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над Брянской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны в понедельник во второй половине дня уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

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    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    25 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли группу военных при контратаке под Курахово

    Силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины потеряли группу военных при неудачной контратаке под Курахово в ДНР, где несколько человек погибли, а трое были ранены.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли группу военных в ходе неудачной попытки контратаки в районе населенного пункта Константинополь под Курахово в Донецкой народной республике, пишет ТАСС. Силовые структуры сообщили о безуспешной операции украинских военных и значительных потерях.

    В заявлении представителя силовых структур говорится: «В районе Константинополя они (ВСУ) попытались контратаковать. Их быстро успокоили. В итоге несколько человек погибли, трое ранены, в том числе одному из украинских солдат оторвало руку».

    По данным объективного контроля, несколько оставшихся в живых украинских военных успели отступить и забрать раненых с поля боя. Погибшие военнослужащие были оставлены на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Курахово-Новоселовском направлении ликвидировали карман, обеспечив успех в продвижении. Операцию поддержали успехи, о которых заявлял Денис Пушилин, отмечая значительное продвижение российских сил в регионе. Ранее в Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ, что могло повлиять на стратегию российской армии в этом направлении.

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