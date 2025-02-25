В ОП России анонсировали съезд защитников животных в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

В Общественной палате началась подготовка к Первому всероссийскому съезду защитников животных, который пройдет 3 октября 2025 года.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных и организовано по инициативе Комиссии по экологии и устойчивому развитию.

Съезд соберет волонтеров и специалистов в области охраны животных со всей России. Особое внимание уделяется формированию ответственного отношения общества к животным.

Как отметила председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, «формирование в обществе ответственного отношения к животным занимает важное место в реализации государственной политики. В 2020 году положение об этом было закреплено в Конституции России».

На съезде будут обсуждены вопросы, касающиеся как редких и исчезающих видов из Красных книг, так и безнадзорных животных.

Также будут подниматься темы, связанные с зоопарками, дельфинариумами, цирками, сельскохозяйственными животными, служебными и лабораторными особями.

В рамках мероприятия планируется представить федеральную концепцию по формированию в обществе ответственного отношения к животным, разработанную экспертами комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России.