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В ОП России анонсировали съезд защитников животных в 2025 году
В Общественной палате России готовятся к проведению Первого всероссийского съезда защитников животных, назначенного на 3 октября 2025 года, который объединит экспертов и волонтеров из разных сфер.
В Общественной палате началась подготовка к Первому всероссийскому съезду защитников животных, который пройдет 3 октября 2025 года.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных и организовано по инициативе Комиссии по экологии и устойчивому развитию.
Съезд соберет волонтеров и специалистов в области охраны животных со всей России. Особое внимание уделяется формированию ответственного отношения общества к животным.
Как отметила председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, «формирование в обществе ответственного отношения к животным занимает важное место в реализации государственной политики. В 2020 году положение об этом было закреплено в Конституции России».
На съезде будут обсуждены вопросы, касающиеся как редких и исчезающих видов из Красных книг, так и безнадзорных животных.
Также будут подниматься темы, связанные с зоопарками, дельфинариумами, цирками, сельскохозяйственными животными, служебными и лабораторными особями.
В рамках мероприятия планируется представить федеральную концепцию по формированию в обществе ответственного отношения к животным, разработанную экспертами комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России.