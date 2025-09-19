Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Ульянов заявил о росте «здравого смысла» на генконференции МАГАТЭ
Хотя генеральная конференция МАГАТЭ и приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине, это произошло при рекордном числе воздержавшихся, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд», – заявил Ульянов в соцсети XX X(ранее Twitter, заблокирована в России).
Как сообщил Ульянов, число воздержавшихся достигло 46 стран. В их число вошли Венгрия (член ЕС) и США. За резолюцию выступили 62 государства, что составляет примерно треть членов МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов заявил, что вооруженные силы Украины переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару. Команда Международного агентства по атомной энергии на украинской Запорожской атомной электростанции сообщила об артиллерийских обстрелах 16 сентября вблизи объекта.