Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Шойгу указал на участие западных спецслужб в дестабилизации Афганистана
В преддверии годовщины окончания одной из самых противоречивых и скандальных иностранных операций США и НАТО длиной в 20 лет, которая завершилась 31 августа 2021 года выходом американских вооруженных сил и их союзников из Афганистана секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в регионе.
Анализируя ситуацию в эмирате Афганистан, Шойгу отметил, что одним из факторов, напрямую связанных с производством наркотиков, остается деятельность в террористических группировок.
«В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ* (запрещенная в России международная террористическая организация). Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной. Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира», пишет Шойгу в статье для «Российской газеты».
Секретарь Совбеза России считает, что западные государства по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронические очаги нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок.
Сохраняется угроза возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО, так как западные державы, утратив контроль над ситуацией, стремятся восстановить влияние. Великобритания, Германия и США усиливают контакты с афганскими властями, их представители часто посещают Кабул.
В этих условиях Афганистану предстоит серьезная и длительная работа по стабилизации внутренней обстановки, резюмирует автор.
Напомним, Россия 3 июля 2025 года стала первой страной, которая признала Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер «Талибана» Забиулла Моджахед раскритиковал ООН за отход от нейтрального статуса, так как с момента возвращения к власти в августе 2021 года движение последовательно требовало международного признания и настаивало на передаче места страны в ООН назначенному им посланнику.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ