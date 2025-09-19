  • Новость часаСолодов: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 7,4 до 7,8
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня

    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград следует рассматривать, учитывая мнение жителей.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    Ранее Путин уже говорил о возможности рассмотреть вопрос возвращения городу Волгограду названия Сталинград на основе мнения большинства горожан. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (63)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (18)
    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 10:06 • Новости дня
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные из Московской области и Краснодарского края предоставляли финансовые услуги телефонным мошенникам с Украины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, они получали, обналичивали, переводили в криптовалюту и перечисляли деньги аферистов, обманывавших россиян по телефону.

    Для этого в арендованной квартире в Одинцово был создан круглосуточный офис. Злоумышленники могли быстро обналичить деньги через банкоматы до блокировки счетов.

    У подозреваемых нашли множество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, крупную сумму наличных, документы и другие доказательства. Анализ изъятого имущества показал, что ежедневный оборот преступных средств составлял примерно 10 млн рублей.

    Ранее ФСБ вычислила группу мошенников в нескольких регионах России. Злоумышленники работали в связке с украинскими колл-центрами. Группа занималась дистанционным мошенничеством и вымогала крупные суммы у граждан.

    Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев пояснял, что большая часть похищенных украинскими колл-центрами у россиян денег направляется на финансирование ВСУ.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины

    Украинский омбудсмен назвал Моргенштерна и Инстасамку угрозой нацбезопасности

    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский языковой омбудсмен заявил о вреде русскоязычного контента, включая мультфильм «Маша и Медведь», для национальной безопасности страны.

    Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Подполье» назвал мультфильм «Маша и Медведь», а также рэперов Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Инстасамку угрозами национальной безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Спиридонов пояснил, что считает распространение российского контента навязыванием русского языка и отметил моральную неприемлемость потребления российской музыки или фильмов на Украине.

    По словам чиновника, украинское общество якобы требует полного запрета русскоязычных песен и фильмов. Он выразил уверенность, что потребление такого контента способствует поступлениям в российский бюджет и косвенно содействует финансированию российских вооруженных сил.

    В августе украинские СМИ сообщали, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позже депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить этот мультфильм в стране.

    Также в начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал популярную российскую песню «Сигма-бой» инструментом информационной войны Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна* и об объявлении музыканта в федеральный розыск.

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США

    Эксперт Дробницкий: Внесение «Антифа» в список террористов может привести к протестам в США

    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Объявление президентом США Дональдом Трампом «Антифа» террористической организацией похоже на пиар Белого дома, попыткой в глазах своих сторонников жестко отреагировать на убийство Чарли Кирка. Но чрезмерное давление администрации на левых активистов может привести к массовым митингам по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Антифа» – это, по сути, зонтичный бренд для огромного количества объединений и движений по всему миру, деятельность и уставы которых могут даже противоречить друг другу. Поэтому собственно организацию с таким названием глава Белого дома Дональд Трамп не сможет объявить террористической за неимением какого-то конкретного юридического лица. Эта инициатива напоминает попытку запретить зло», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако не отреагировать на убийство Чарли Кирка Трамп тоже не может – в глазах ядерной части республиканского электората это будет выглядеть как откровенная слабость. Таким образом, глава Белого дома может внести в президентский список террористов несколько наиболее активных на территории США организаций левого толка», – продолжил спикер.

    «За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию – для законодателей станет очевидным поверхностный характер происходящего и пиар-цели администрации», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, если Белый дом не соблюдет тонкой грани в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это вполне может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга организаций, движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию. Европейские лидеры же ограничатся аккуратными заявлениями в соцсетях, содержащими косвенные обвинения президента США в проявлении самодержавия», – спрогнозировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю больную, опасную, леворадикальную «Антифа» крупной террористической организацией. «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих «Антифа», в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – добавил он.

    Президент США неоднократно обвинял левые группы в нагнетании враждебности в отношении консерваторов. Это, по его словам, привело к убийству Чарли Кирка, христианского активиста и сторонника Трампа. При этом, прокуратура Юты пока не обнаружила никаких доказательств связи 22-летнего обвиняемого Тайлера Робинсона с какой-либо организацией левого толка.

    Между тем, экс-президент Барак Обама обвинял главу Белого дома в создании социальной напряженности. В ответ администрация назвала демократа «архитектором политического раскола». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на «войну» со скандальным финансистом Джорджем Соросом и оценивала, решится ли на это глава Белого дома.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины

    Захарова: Гарантией безопасности Украины является безъядерный статус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что настоящей гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.

    Захарова подчеркнула, что в этих документах зафиксированы безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Украины, передает РИА «Новости».

    «Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины. По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с руководителями думских фракций подробно обсудил текущую обстановку на фронте специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, глава государства уделил особое внимание вопросам положения на линии боевого соприкосновения. «Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», – отметил Володин, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день.

    Комментарии (0)
    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

