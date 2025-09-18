Трамп допустил завершение конфликта на Украине из-за снижения цен на нефть

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил мнение, что дальнейшее снижение цен на нефть вынудит власти России согласиться на завершение конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

«В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться», – заявил Трамп.

Он также отметил, что был недоволен тем, что союзники США по НАТО и Евросоюзу продолжали покупать российскую нефть. По его словам, ему пришлось занять жесткую позицию в отношении Индии, которая также закупала нефть у России.

Кроме того, американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине. «Так не кажется», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета после возвращения из Британии. Однако он добавил, что «в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жестко».

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

Американский лидер заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

Владимир Зеленский упрекнул Дональда Трампа в недостаточном давлении, чтобы справиться с Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности соблазнить Путина торговлей с США.