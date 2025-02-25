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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    11 комментариев
    25 февраля 2025, 02:28 • Новости дня

    Суд продлил арест экс-замминистра транспорта Семенова до апреля

    Дорогомиловский суд Москвы оставил в СИЗО Семенова до 26 апреля по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшему замминистра транспорта Алексей Семенову до 26 апреля, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

    По информации РИА «Новости», Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста бывшему заместителю министра транспорта РФ Алексею Семенову. Он останется в СИЗО до 26 апреля. Аналогичное решение принято в отношении другого фигуранта дела – бывшего гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова.

    Обвинения в адрес Семенова связаны с хищениями на сумму более 200 млн рублей. Преступления, фигурирующие в деле, относятся к 2012 году, когда Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Помимо продления ареста, суд также продлил срок следствия по делу до 26 апреля.

    Алексей Семенов родился в 1969 году в Москве. С 2009 года он работал в Минтрансе и занимал различные должности, включая замминистра по цифровизации транспортного комплекса с 2018 года. В 2020 году Семенов покинул пост по собственному желанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу Вячеслава Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере вместе с экс-замглавы Минтранса Алексеем Семеновым. Бывший заместитель министра транспорта России Алексей Семенов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправлен в следственный изолятор по решению того же суда.

    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 09:49 • Новости дня
    Улюкаев обратился в суд за снятием судимости

    Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев подал ходатайство о снятии судимости

    Улюкаев обратился в суд за снятием судимости
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев подал в Никулинский суд Москвы ходатайство о снятии судимости за взяточничество после того, как в мае 2022 года вышел по условно-досрочному освобождению, сообщили в суде.

    Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев обратился в Никулинский суд Москвы с просьбой о снятии судимости, передает РИА «Новости».

    Улюкаев отбыл назначенный судом восьмилетний срок за взяточничество и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению в мае 2022 года.

    Ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Его приговорили к восьми годам колонии, ему запрещено занимать государственные должности.

    Коментарии (9)
    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о здоровье премьер-министру Дании из-за слов об Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «мир на Украине может быть опаснее войны», задав вопрос о здоровье и болезни.

    В своем Telegram-канале Захарова выразила недоумение по поводу высказывания датского премьера и задала риторический вопрос: «А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена».

    Ранее Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея собственных систем ПВО и ПРО, а посол России в Дании Владимир Барбин отмечал, что Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима.

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    24 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    ЕС запретил импорт СПГ из России через неподключенные терминалы

    Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы без подключения к сети ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций.

    ЕС ввел ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе Евросоюза. Эти меры стали частью 16-го пакета санкций, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет не распространяется на те государства-члены ЕС, которые не имеют подключения к общей газораспределительной сети. Им разрешается импортировать СПГ через терминалы других стран ЕС, если они подключены к системе.

    В постановлении также подчеркивается, что санкции включают запрет на продажу России технологий и услуг для реализации СПГ-проектов. Однако полный запрет на импорт СПГ из России в Европу не предусмотрен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Кроме того, совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 21:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Следствию предстоит дать правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщается в Telegram-канале СК.

    Бастрыкин также поручил запросить у Министерства иностранных дел России необходимую информацию для проведения расследования.

    В российском МИД ранее заявили, что нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти.

    Министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    24 февраля 2025, 14:17 • Новости дня
    Обвиняемая в поджоге вертолета в Москве не признала вину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемая в поджоге спасательного вертолета в столице Анастасия Мочалина заявила о своей невиновности в суде, она заявила, что не участвовала в террористической деятельности.

    Дело рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде Москвы, на скамье подсудимых находятся пять человек, в том числе Мочалина, передает ТАСС.

    Мочалина заявила, что не признает себя виновной в теракте, она отметила, что лишь помогла своим знакомым снять квартиру и не участвовала в подготовке преступления.

    По мнению обвинения, Мочалина предоставила жилье исполнителям преступления после совершенного поджога.

    Другие фигуранты Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков и Никита Булгаков признали свою вину частично. Их обвиняют в диверсии и поджоге релейного шкафа на железной дороге.

    По версии следствия, Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, организовал преступную группу, обещая своим сообщникам денежное вознаграждение. Группа подожгла вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Обвиняемые – выходцы из Норильска, но проживают в Москве. Образование у них среднее и среднее специальное, Мочалина является студенткой первого курса.

    Преступление было совершено в апреле 2024 года на стоянке «Северная» в аэропорту Остафьево. Ущерб составил почти 700 млн рублей.

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    24 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 16-й пакет санкций Европейского союза попали 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару».

    Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

    В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк и банк «Кубань кредит».

    Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС также ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

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    24 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    МИД: Нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти, заявили в российском МИД.

    В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, говорится, что российская сторона расценивает произошедшее как террористический акт.

    В связи со случившимся Россия требует от французских властей усиления мер безопасности для защиты генерального консульства в Марселе и других российских представительств в стране, добавила Захарова. Также Москва ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

    МИД России считает, что нападение является следствием антироссийской истерии, нагнетаемой во Франции при содействии местных СМИ. В ведомстве настаивают на том, чтобы вопросы безопасности российских учреждений во Франции стали приоритетными для французских властей в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях.

    Ранее министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    24 февраля 2025, 15:55 • Новости дня
    Ректор РАНХиГС назвал санкции ЕС признанием работы над «Временем героев»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс.

    Комиссаров отметил, что все обязательства перед студентами, преподавателями и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, передает ТАСС.

    Ректор подчеркнул, что считает введение санкций признанием работы, проделанной академией в рамках программы «Время героев». По его мнению, санкции выглядят как «агония, нежели осмысленное действие с ясной целью».

    Санкции были введены Советом ЕС в 16-м пакете рестрикций против России. В постановлении ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза», говорится, что РАНХиГС включен в черный список из-за реализации программы «Время героев».

    Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным для участников и ветеранов специальной военной операции. Она стартовала в марте 2024 года и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару», попали в 16-й пакет санкций Европейского союза. Также ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой.

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    24 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Экс-начальник подразделения полиции Югры получил срок за сбыт наркотиков

    Сургутский суд приговорил экс-начальника подразделения полиции Югры к 14 годам за сбыт наркотиков

    Tекст: Вера Басилая

    В Ханты-Мансийском автономном округе бывший начальник оперативного подразделения полиции и его подчиненный получили 14 и 12 лет колонии строгого режима соответственно за сбыт наркотиков через интернет, сообщили в региональной прокуратуре.

    Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор двум экс-сотрудникам полиции по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, передает ТАСС.

    Бывший начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району получил 14 лет лишения свободы, а его подчиненный – 12 лет. Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса России.

    По словам представителя прокуратуры, преступления совершались с использованием интернет-ресурсов и организованной группой. Подсудимые также лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и специальных званий. Они использовали свое служебное положение для осуществления незаконной деятельности.

    Следствие установило, что бывшие полицейские размещали тайники с наркотиками и контролировали их сбыт. Более 40 граммов наркотиков и психотропных веществ было изъято следователями по месту жительства участников группы. Суд признал экс-начальника и его подчиненного виновными, в том числе и в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Ранее экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин был задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.

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    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России
    Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию
    Минстрой выпустил инструкцию по борьбе с мошенниками в ЖКХ
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

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    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

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    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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