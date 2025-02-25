Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Суд продлил арест экс-замминистра транспорта Семенова до апреля
Дорогомиловский суд Москвы оставил в СИЗО Семенова до 26 апреля по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшему замминистра транспорта Алексей Семенову до 26 апреля, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации РИА «Новости», Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста бывшему заместителю министра транспорта РФ Алексею Семенову. Он останется в СИЗО до 26 апреля. Аналогичное решение принято в отношении другого фигуранта дела – бывшего гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова.
Обвинения в адрес Семенова связаны с хищениями на сумму более 200 млн рублей. Преступления, фигурирующие в деле, относятся к 2012 году, когда Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Помимо продления ареста, суд также продлил срок следствия по делу до 26 апреля.
Алексей Семенов родился в 1969 году в Москве. С 2009 года он работал в Минтрансе и занимал различные должности, включая замминистра по цифровизации транспортного комплекса с 2018 года. В 2020 году Семенов покинул пост по собственному желанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу Вячеслава Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере вместе с экс-замглавы Минтранса Алексеем Семеновым. Бывший заместитель министра транспорта России Алексей Семенов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправлен в следственный изолятор по решению того же суда.