Суд арестовал второго фигуранта дела экс-замглавы Минтранса

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере», уточнили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

На сайте Минтранса указано, что Вячеслав Смирнов, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Защитаинфотранс», награжден ведомственным знаком «Почетный работник транспорта России» за многолетнюю добросовестную работу и в связи с 50-летием со дня рождения.

Семенов был назначен заместителем министра транспорта в октябре 2018 года и отвечал за цифровое развитие министерства до своей отставки в ноябре 2020 года.

В конце ноября бывшего заместителя министра транспорта Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в следственный изолятор.