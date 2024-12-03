В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Суд арестовал второго фигуранта дела экс-замглавы Минтранса
Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу Вячеслава Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере вместе с экс-замглавы Минтранса Алексеем Семеновым.
Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере», уточнили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
На сайте Минтранса указано, что Вячеслав Смирнов, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Защитаинфотранс», награжден ведомственным знаком «Почетный работник транспорта России» за многолетнюю добросовестную работу и в связи с 50-летием со дня рождения.
Семенов был назначен заместителем министра транспорта в октябре 2018 года и отвечал за цифровое развитие министерства до своей отставки в ноябре 2020 года.
В конце ноября бывшего заместителя министра транспорта Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в следственный изолятор.