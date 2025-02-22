События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
1X представила робота-андроида NEO Gamma для помощи по дому
1X Technologies представила робота-андроида NEO для уборки дома и бесед
Норвежская компания 1X Technologies представила робота NEO Gamma, способного не только убираться в доме, но и поддерживать беседы благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту.
1X Technologies, известная своими человекоподобными роботами, презентовала новую модель NEO Gamma. Робот-помощник способен выполнять домашние работы, такие как уборка и переноска предметов, а также поддерживать дружеские беседы, передает РИА «Новости».
В анонсе на сайте компании NEO Gamma представлен как новое поколение роботов, созданных для домашнего использования. Основные улучшения касаются технического оснащения и искусственного интеллекта. Робот может имитировать естественную походку человека, приседать, чтобы достать предметы, и сидеть на стульях.
Оснащенный новым языковым модулем, NEO Gamma обеспечивает естественную беседу и коммуникацию через язык тела. Его дизайн минималистичен и имеет мягкую нейлоновую обшивку, а светящиеся кольца на месте ушей реагируют на действия пользователя.
NEO Gamma работает тише предыдущих моделей, уровень шума сравним с работой холодильника. Он оборудован четырьмя микрофонами и тремя динамиками. Робот способен пылесосить, мыть окна, включать чайник, а также поднимать и передавать предметы.
Компания 1X Technologies, основанная в 2014 году под именем Halodi Robotics, имеет штаб-квартиры в Норвегии и Калифорнии и специализируется на полностью автономных человекоподобных роботах.
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