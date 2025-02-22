1X представила робота-андроида NEO Gamma для помощи по дому

1X Technologies представила робота-андроида NEO для уборки дома и бесед

Tекст: Мария Иванова

1X Technologies, известная своими человекоподобными роботами, презентовала новую модель NEO Gamma. Робот-помощник способен выполнять домашние работы, такие как уборка и переноска предметов, а также поддерживать дружеские беседы, передает РИА «Новости».

В анонсе на сайте компании NEO Gamma представлен как новое поколение роботов, созданных для домашнего использования. Основные улучшения касаются технического оснащения и искусственного интеллекта. Робот может имитировать естественную походку человека, приседать, чтобы достать предметы, и сидеть на стульях.

Оснащенный новым языковым модулем, NEO Gamma обеспечивает естественную беседу и коммуникацию через язык тела. Его дизайн минималистичен и имеет мягкую нейлоновую обшивку, а светящиеся кольца на месте ушей реагируют на действия пользователя.

NEO Gamma работает тише предыдущих моделей, уровень шума сравним с работой холодильника. Он оборудован четырьмя микрофонами и тремя динамиками. Робот способен пылесосить, мыть окна, включать чайник, а также поднимать и передавать предметы.

Компания 1X Technologies, основанная в 2014 году под именем Halodi Robotics, имеет штаб-квартиры в Норвегии и Калифорнии и специализируется на полностью автономных человекоподобных роботах.

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