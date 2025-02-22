События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Писательница Сент-Клэр потребовала у суда признать Маска отцом ее ребенка
NYP: Писательница Сент-Клэр через суд решила добиться признания Маска отцом ее ребенка
Американская писательница Эшли Сент-Клэр подала иск в суд, требуя признания Илона Маска отцом ее пятимесячного сына, настаивая на его обязательном тесте на отцовство.
Сент-Клэр обратилась в Верховный суд Манхэттена с иском, в котором требует признания Илона Маска отцом ее ребенка, сообщает New York Post. По данным издания, Сент-Клэр родила сына пять месяцев назад и заявляет, что зачала его вместе с Маском на острове Сен-Барт в январе 2024 года,передает РИА «Новости».
Сент-Клэр также заявила о желании получить единоличную опеку над младенцем. В поддержку своих требований она представила суду фотографию Маска с ребенком на руках и подчеркнула, что предприниматель трижды виделся с сыном.
Писательница подчеркнула важность сохранения частной жизни, однако просит Маска публично признать ребенка и пройти тест на отцовство.
Издание People добавляет, что Сент-Клэр ранее публично заявляла о своих взглядах и поддержке различных консервативных инициатив.
Ранее американская писательница Эшли Сент-Клэр объявила, что пять месяцев назад стала матерью ребенка от известного предпринимателя Илона Маска.
Междлу тем американский предприниматель Илон Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, для размещения своих многочисленных детей и их матерей.
До этого Маск пошутил о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».