Писательница Сент-Клэр потребовала у суда признать Маска отцом ее ребенка

NYP: Писательница Сент-Клэр через суд решила добиться признания Маска отцом ее ребенка

Tекст: Мария Иванова

Сент-Клэр обратилась в Верховный суд Манхэттена с иском, в котором требует признания Илона Маска отцом ее ребенка, сообщает New York Post. По данным издания, Сент-Клэр родила сына пять месяцев назад и заявляет, что зачала его вместе с Маском на острове Сен-Барт в январе 2024 года,передает РИА «Новости».

Сент-Клэр также заявила о желании получить единоличную опеку над младенцем. В поддержку своих требований она представила суду фотографию Маска с ребенком на руках и подчеркнула, что предприниматель трижды виделся с сыном.

Писательница подчеркнула важность сохранения частной жизни, однако просит Маска публично признать ребенка и пройти тест на отцовство.

Издание People добавляет, что Сент-Клэр ранее публично заявляла о своих взглядах и поддержке различных консервативных инициатив.

Ранее американская писательница Эшли Сент-Клэр объявила, что пять месяцев назад стала матерью ребенка от известного предпринимателя Илона Маска.

Междлу тем американский предприниматель Илон Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, для размещения своих многочисленных детей и их матерей.

До этого Маск пошутил о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».