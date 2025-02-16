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Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию
В Красноярске завершился финал Гран-при России по фигурному катанию, победителем которого стала Аделия Петросян, набравшая 238,79 балла по сумме двух программ.
Финал Гран-при России по фигурному катанию завершился в Красноярске победой Аделии Петросян. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 238,79 балла. Ее короткая программа была оценена в 75,91 балла, а произвольная – в 162,88 балла, передает ТАСС.
Второе место заняла Алина Горбачева, набравшая 224,36 балла, из которых 76,76 пришлись на короткую программу и 147,60 – на произвольную. Третьей стала Анна Фролова с суммой 221,89 балла (74,89 за короткую и 147,00 за произвольную программу).
Победительницей короткой программы стала Софья Муравьева, однако по итогам двух программ она заняла лишь четвертое место с 214,05 балла (77,01+137,04).
Аделия Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и в третий раз подряд выиграла финал Гран-при России. В январе Аделия Петросян завоевала золотую медаль на чемпионате России по прыжкам, который проводится в Санкт-Петербурге, набрав 119,38 балла.
21 декабря Петросян вновь стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав 262,92 балла, опередив ближайших соперниц Дарью Садкову и Алину Горбачеву.