Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию

Tекст: Дарья Григоренко

Финал Гран-при России по фигурному катанию завершился в Красноярске победой Аделии Петросян. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 238,79 балла. Ее короткая программа была оценена в 75,91 балла, а произвольная – в 162,88 балла, передает ТАСС.

Второе место заняла Алина Горбачева, набравшая 224,36 балла, из которых 76,76 пришлись на короткую программу и 147,60 – на произвольную. Третьей стала Анна Фролова с суммой 221,89 балла (74,89 за короткую и 147,00 за произвольную программу).

Победительницей короткой программы стала Софья Муравьева, однако по итогам двух программ она заняла лишь четвертое место с 214,05 балла (77,01+137,04).

Аделия Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и в третий раз подряд выиграла финал Гран-при России. В январе Аделия Петросян завоевала золотую медаль на чемпионате России по прыжкам, который проводится в Санкт-Петербурге, набрав 119,38 балла.

21 декабря Петросян вновь стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав 262,92 балла, опередив ближайших соперниц Дарью Садкову и Алину Горбачеву.