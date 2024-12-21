Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Tекст: Мария Иванова

Аделия Петросян вновь стала чемпионкой России по фигурному катанию, передает РИА «Новости». Соревнования прошли в Омске, где Петросян продемонстрировала абсолютное преимущество. Она показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе, заработав общую сумму 262,92 балла. Этот успех стал для нее уже вторым подряд на национальном уровне.

На втором месте оказалась Дарья Садкова, набравшая 234,69 балла, а третье место заняла Алина Горбачева с результатом 223,92 балла.

Успех Петросян в этом году подтверждает ее доминирование в российском женском одиночном катании.

Между тем, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских фигуристов в нейтральном статусе на отбор к Олимпийским играм 2026 года. На квалификационном турнире в Пекине российские спортсмены смогут участвовать по одному представителю или паре в каждой дисциплине.

Напомним, год назад Аделия Петросян стала победительницей российского чемпионата в женском одиночном катани, а до этого стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге.