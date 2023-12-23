Фигуристка Петросян победила в чемпионате России в женском одиночном катании

Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.34 комментария
Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.61 комментарий
Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО
Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».
После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.
Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.
Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.
До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».
Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ
В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.
В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.
Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.
В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.
Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе
Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.
Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.
До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.
Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»
«Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», – сказал рэпер, передает РИА «Новости».
Рэпер пояснил, что его пригласили на вечеринку с «почти голым» дресс-кодом, своим нарядом он хотел удивить присутствующую на мероприятии публику. «В итоге я был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю, и хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ (движение признано экстремистским в России), не хотел сделать никакой пропаганды, я осуждаю сторонников ЛГБТ», – оправдался Васильев.
Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.
Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio) задержали, суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство.
Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией
В своем Telegram-канале он указал: глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.
Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.
По словам сенатора, в годы холодной войны»отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.
«Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.
Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.
«Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.
Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.
Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России
Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.
Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.
Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.
Посол Антонов обвинил США в усиливающемся из-за санкций размежевании мирового рынка
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, заявил, что американские «стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул» и хотят показать «пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение», в том числе в экономике.
Хотя США предпринимают безуспешные попытки помешать развитию российского «нацхозяйства» и специальной военной операции на Украине, основная часть объявленных минфином санкций нацелена на третьи страны, сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в попытках запугать партнеров России и прервать их «взаимовыгодные связи», ставя под угрозу «статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов».
Кроме того, американские «санкционные фантазии» препятствуют возможности вернуться ко «взаимоуважительному диалогу между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», заявил посол.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.
По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».
«Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.
У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста после вечеринки у Ивлеевой
На Киркорова пожаловались в Минкульт. Общественнику не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»
Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».
«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.
На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»
Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».
На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».
Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.
В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.
В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче
В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».
Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.
Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.
В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.
В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек
Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».
Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.
Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине
Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».
Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.
Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».
При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».
Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».
Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.