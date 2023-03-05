Фигуристка Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России

Аделия Петросян стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

По сумме двух программ Петросян получила 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61 балла), передает РИА «Новости».

Петросян 15 лет. Ученица заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе является бронзовым призером чемпионата России – 2022, а также обладательницей серебра юниорского первенства страны 2021 года.

Туктамышевой 26 лет. Подопечная заслуженного тренера РФ Алексея Мишина является чемпионкой мира, Европы и победительницей Финала Гран-при 2015 года, обладательницей серебра чемпионата мира 2021 года. Также она завоевала золото на чемпионате России – 2013.

Валиевой 16 лет. Ученица Тутберидзе является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях и чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов России (2021, 2023).

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» и завершится 5 марта. Призовые за победу составляют 1 млн рублей, за второе место – 750 тыс. рублей, за третье – 500 тыс.

Напомним, весной совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне начала российской спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.