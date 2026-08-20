Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
В Google решили усложнить установку сторонних приложений на Android
Владельцам гаджетов с Android придется ждать ровно сутки после перезагрузки смартфона для завершения скачивания программ от неизвестных разработчиков в целях защиты от мошенников.
Корпорация Google начала менять правила загрузки программного обеспечения на мобильные устройства, передает ТАСС.
Теперь пользователям операционной системы Android потребуется подтверждать намерение об установке софта из сомнительных источников.
После согласия на установку владельцу смартфона необходимо перезагрузить аппарат и подождать 24 часа. Только по истечении этого времени программа станет доступна для использования.
Подобные ограничения разработаны специально для защиты граждан от действий злоумышленников и мошеннических схем. Новые требования затронут даже обновления для уже загруженных утилит от сторонних создателей.
Ранее МВД публиковало рекомендации по безопасной установке мобильных программ.
Специалисты по кибербезопасности обнаружили крадущую данные владельцев Android-смартфонов вредоносную программу Drama RAT.
Полиция предупреждала об опасности скачивания APK-файлов из неизвестных источников.