Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.11 комментариев
Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкам
Фигуристка Аделия Петросян завоевала золотую медаль на чемпионате России по прыжкам, который проводится в Санкт-Петербурге, набрав 119,38 балла.
Петросян заняла первое место на чемпионате России по прыжкам, передает ТАСС. Она набрала 119,38 балла, опередив Софью Муравьеву и Анну Фролову, которые заняли второе и третье места соответственно. Соревнования проходят в Петербурге. Петросян, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, уже два года подряд выигрывает этот чемпионат.
Победа на чемпионате приносит ей 1 млн рублей, в то время как серебряный и бронзовый призеры получат 500 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.
Петросян дважды завоевала золото на финале Гран-при России и является серебряным призером первенства России среди юниоров.
У мужчин победителем стал Николай Угожаев, набравший 211,48 балла. Он опередил Владислава Дикиджи и Марка Кондратюка, занявших второе и третье места
В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оставив позади Елизавету Осокину и Артема Грицаенко.
Чемпионат проводится в третий раз, завершится 19 января командным турниром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Аделия Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав 262,92 балла и опередив ближайших соперниц Дарью Садкову и Алину Горбачеву. А фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на чемпионате России в Омске с результатом 297,10 балла по сумме короткой и произвольной программ.