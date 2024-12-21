Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Владислав Дикиджи завоевал золото чемпионата России в мужском одиночном катании

Tекст: Мария Иванова

Дикиджи одержал победу на чемпионате России в мужском одиночном катании, сообщает ТАСС. Соревнования проходили в Омске, где спортсмен продемонстрировал блестящее выступление в двух программах. Он набрал 297,10 балла, из которых 96,28 за короткую программу и 200,82 за произвольную.

На втором месте оказался Глеб Лутфуллин с результатом 283,02 балла (97,85 за короткую и 185,17 за произвольную программы). Третье место занял Евгений Семененко, набрав 281,65 балла (90,93 в короткой и 190,72 в произвольной).

Мужское одиночное катание завершило программу чемпионата России. В воскресенье состоятся показательные выступления, на которых зрители смогут увидеть лучших фигуристов страны в неформальной обстановке.

Напомним, в субботу Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Владислава Дикиджи. Позднее в Северной столице сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении.