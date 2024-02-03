Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.3 комментария
Задержан подозреваемый в нападении на фигуриста Дикиджи в Петербурге
В северной столице сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении в метро на фигуриста Владислава Дикиджи, им оказался 61-летний петербуржец, сообщили в ГУ МВД России по Петербурге и Ленинградской области.
По информации ведомства, мужчина проживает на улице Щербакова и работает сервисным инженером в частной компании, передает ТАСС. По словам задержанного, он пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что спортсмен не уступил женщине место в вагоне метро.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Дикиджи 19 лет. В декабре он стал серебряным призером чемпионата России. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина напал с ножом на фигуриста Дикиджи в метро в Петербурге.