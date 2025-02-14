Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Минкультуры обещало исправить ошибку в имени убийцы Пушкина
Минкультуры обещало исправить ошибку в документах о дуэли Пушкина с Дантесом в Петербурге
В ближайшее время Министерство культуры исправит ошибку в документах, где неверно указаны инициалы Жоржа Шарля Дантеса, убийцы Александра Пушкина, сообщили в ведомстве.
Министерство культуры намерено в ближайшее время исправить ошибку в документации, связанной с дуэлью Пушкина и Дантеса, сообщает ТАСС. В документах правительства и петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры были указаны неверные инициалы убийцы Пушкина.
Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин отметил, что необходимые для исправления акты государственной историко-культурной экспертизы поступят в Минкультуры и правительство на следующей неделе. После этого изменения будут внесены в постановление кабмина и приказ Министерства культуры.
Инициалы, указанные как «Дантес Э.», относятся к другому персонажу – Эдмону Дантесу из романа «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Верное имя Жорж Шарль Дантес будет внесено в список петербургских памятников культурного наследия.
Ошибка возникла на основе постановления правительства №527 от 2001 года, где в перечне объектов культурного наследия указан памятник на месте дуэли Пушкина с неверными инициалами. Обелиск на Черной речке характеризован как место дуэли «Пушкина А.С. с Дантесом Э.».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой о пересмотре дела об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта и пообещал рассмотреть документы по делу.