Бурляев: Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели Лермонтова

Депутат Бурляев: Бастрыкин заинтересовался документами о гибели Лермонтова

Tекст: Вера Басилая

Бурляев сообщил, что передал Бастрыкину документы, в которых изложены версии и схемы, собранные лермонтоведами и криминалистами. Документы содержат письма и запросы от потомков рода Лермонтова, обращение с просьбой о расследовании гибели поэта, передает «Газета.Ru».

Бурляев, который занимался изучением вопроса, считает, что убийство Лермонтова и Пушкина может быть связано с деятельностью русофобов того времени. Он отметил, что официальная версия дуэли не учитывает множество фактов, включая угол входа пули в тело поэта.

По его мнению, это не могло произойти в условиях дуэли, и отмечает другие нестыковки, такие как обильное количество крови на месте гибели, указывающее на то, что Лермонтов не был убит мгновенно. Бурляев также напомнил, что из-за намеков на заговор против Пушкина и Лермонтова его фильм «Лермонтов» не вышел на экраны в 1986 году.

Ранее депутат Государственной думы Николай Бурляев подал обращение в Следственный комитет с просьбой пересмотреть дело об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования.