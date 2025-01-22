Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Бурляев: Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели Лермонтова
Депутат Бурляев: Бастрыкин заинтересовался документами о гибели Лермонтова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта Михаила Лермонтова, пообещал рассмотреть документы по делу, заявил депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев.
Бурляев сообщил, что передал Бастрыкину документы, в которых изложены версии и схемы, собранные лермонтоведами и криминалистами. Документы содержат письма и запросы от потомков рода Лермонтова, обращение с просьбой о расследовании гибели поэта, передает «Газета.Ru».
Бурляев, который занимался изучением вопроса, считает, что убийство Лермонтова и Пушкина может быть связано с деятельностью русофобов того времени. Он отметил, что официальная версия дуэли не учитывает множество фактов, включая угол входа пули в тело поэта.
По его мнению, это не могло произойти в условиях дуэли, и отмечает другие нестыковки, такие как обильное количество крови на месте гибели, указывающее на то, что Лермонтов не был убит мгновенно. Бурляев также напомнил, что из-за намеков на заговор против Пушкина и Лермонтова его фильм «Лермонтов» не вышел на экраны в 1986 году.
Ранее депутат Государственной думы Николай Бурляев подал обращение в Следственный комитет с просьбой пересмотреть дело об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования.