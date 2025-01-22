Николай Бурляев призвал СК расследовать гибель Михаила Лермонтова в 1841 году

Tекст: Денис Тельманов

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет обращение с просьбой провести новое расследование гибели Михаила Лермонтова. Как пишет РИА «Новости», Бурляев указал на необходимость «современного, честного, непредвзятого расследования» с применением современных технологий.



По словам депутата, на протяжении многих десятилетий различные специалисты, включая лермонтоведов, экспертов в области криминалистики, баллистики и медицины, заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году. Бурляев подчеркнул, что необходимо профессионально изучить все обстоятельства, приведшие к «дуэли» и смерти поэта.

В обращении также отмечено, что пуля, попавшая в тело Лермонтова, двигалась по необычной траектории – снизу вверх под углом около 40 градусов, что вызывает сомнения в достоверности выводов прежнего расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть Пушкина была выгодна тем, кто считал его опасным врагом революции. Сообщалось, что за убийцей Пушкина, Дантесом, стояло великосветское гей-сообщество Петербурга. Также сообщалось, что Александр Грибоедов был убит озверелой толпой в Тегеране, его дипломатические навыки и твердость могли принести пользу России, но стали причиной его гибели.



