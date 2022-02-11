Зачем персы убили Грибоедова

Александр Грибоедов – не только прекрасный писатель, чье блестящее «Горе от ума» до сих пор ставят в огромном количестве театров. Он еще и сильный дипломат, способный на ходу учить языки, заключать выгодные договоры и, что еще важнее, твердо стоять на своем. Эта твердость была полезна России, но погубила самого Грибоедова.

Россия много воевала с Персией, но в 1828 году цепь этих войн резко оборвалась. После этого русское оружие еще много раз проявляло себя в этой восточной стране, но то были, скорее, интервенции и полицейские операции. А масштабные войны закончились в XIX веке.

Причина в том, что в войне 1826-1828 годов Россия сделала Персии так больно, что та оказалась больше не в состоянии противопоставить ей что-то серьезное. По крайней мере, на полях сражений.

Основная проблема Персии была в том, что это древнейшее государство не поспевало за бурным развитием человечества. Персы отчаянно пытались модернизировать свои войска, но проблема лежала в политической сфере. Персидское государство было слабо, в нем оставалось слишком много родовых пятен феодализма. Центр не мог полностью контролировать власть на местах, а значит, происходящее в стране.

Персия при любых неудачах грозила расколоться на племена и провинции. Позже это вынудит шаха даже создать себе личную гвардию по казачьему образцу с русскими офицерами во главе. Даже иностранцы заслуживали больше доверия шаха, чем собственные подданные.

И Грибоедов приложил немало усилий к тому, чтобы такое положение дел зацементировалось и стало реальностью. Он добился выгодного для России и тяжелого для Персии Туркманчайского мирного договора по итогам войны 1826-1828 годов. Результатом стала потеря персами важных территорий на Кавказе, громадная контрибуция в 20 миллионов серебряных рублей и право переселения персидских армян в Россию вместе со всем имуществом. Последнее – тот самый пункт, что косвенно послужил причиной гибели Грибоедова.

Резня в Тегеране

Успех Грибоедова при заключении мирного договора не остался незамеченным в Петербурге. Он получил повышение до посла России в Персии. Это был серьезнейший карьерный скачок – Александру Сергеевичу не было и 35 лет.

И когда к нему пришел евнух-армянин, занимавшийся гаремом шаха, новоиспеченный посол не стал отказывать ему в законной просьбе о переезде в Россию. Правда, вопрос был крайне щекотливый. Евнух в гареме – это важная придворная должность. Визитер был в курсе всей «кухни» шахского двора. Его обстоятельный допрос в Петербурге мог дать русским слишком много конфиденциальной информации.

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Это был не единственный раздражающий персов фактор. Дело в том, что на Востоке можно вести дела двумя способами. Или подстраиваться под местных, детально вникать во все расклады и обычаи, расшаркиваться со всеми и ни в коем случае не ждать немедленных результатов. Или же выступать с позиции силы, не позволяя ни себе, ни другим полутонов, панибратского отношения, не давать завлечь себя в болото как бы радушного отношения и вечных обещаний.

Грибоедов шел по второму пути. Прописать на бумаге большую контрибуцию для России было половиной дела – вторая заключалась в том, чтобы вытащить ее из персов, несмотря на все их отговорки. Он это и пытался сделать, не давая оппонентам ни малейших шансов и зацепок. Репутации нового русского посла это, разумеется, на пользу не шло – тегеранская верхушка ненавидела его с каждым днем все сильнее и сильнее.

Свою игру вели и англичане. Они боялись, что Россия преуспеет на Востоке настолько, что сможет угрожать Индии – важнейшей колонии Британии. В случае с Грибоедовым такое противостояние заключалось в поощрении радикальных проповедников, разжигавших ненависть к русским. Сейчас сложно сказать, что конкретно породило резню в посольстве России. Скорее всего, все факторы сразу. По дальнейшей реакции как шахского двора, так и англичан, которые всерьез опасались уже за собственное посольство, ясно, что ни та, ни другая сторона не желали резни.

11 февраля 1829 года к русскому посольству пришла озверелая толпа – счет шел как минимум на тысячи озлобленных персов, хотя всплывает и явно завышенная оценка в сотню тысяч. Очень скоро стало ясно, что ее не могут контролировать даже организаторы шествия. Единственное, что владело тегеранцами – жажда крови. Начался штурм русского посольства.

Казачий конвой занял оборону с холодным оружием в руках. Встал в строй с казаками и сам посол – Грибоедов погиб в бою с персами. По-другому быть не могло – силы были катастрофически неравны. Нападение пережил лишь один из дипломатов – он смог вовремя спрятаться у друзей. Погиб, разумеется, и армянский евнух – главный возмутитель недовольства толпы. Все тела были изуродованы настолько, что самого Грибоедова потом смогли опознать лишь по поврежденному во время дуэли пальцу.

Холодное решение

Убийство Грибоедова вполне могло стать для Персии настоящим концом государственности – на десятки, а то и на сотни лет. Но тем не менее этого не произошло.

Когда шах полностью осознал произошедшее, он пришел в ужас. В Петербург отправилось нагруженное богатейшими дарами посольство. Русским принесли извинения, участников нападения на посольство казнили. Среди прочего Николай I получил в подарок знаменитый алмаз «Шах» в 88 карат. Но, конечно, за уничтожение посольства нельзя было откупиться каким-то алмазом, пусть и очень большим.

Император не стал мстить Персии за трагедию в Тегеране по другим причинам. Во-первых, в самом разгаре была война с Турцией. Распылять силы не стоило.

Во-вторых, уничтожение персидской государственности просто не входило в планы Петербурга. Образовавшийся политический вакуум обязательно заполнил бы кто-нибудь другой – например, турки или англичане. Если не прямо, так через дальнейшее разжигание антироссийских настроений – а России в то время хватало и герильи на Кавказе. До замирения этого беспокойного края оставались еще десятки лет.

Условия заключенного с помощью Грибоедова Туркманчайского договора были достаточно хороши. Помимо денег и территорий, они наделяли русских, например, правом свободной торговли в Персии. И вариант, когда за этой торговлей следил бы лояльный России шах, Петербург вполне устраивал. Поэтому Николай I удовлетворился персидскими извинениями. Грибоедова было уже не вернуть, но можно было упрочить влияние России в Персии. Чем русские успешно и занимались в последующие десятилетия. А когда обстановка в этой стране требовала применения военной силы, с этим не возникало никаких проблем – Персия была больше не опасна. Как не опасен Иран России и теперь.