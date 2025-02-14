  • Новость часаСамолет госсекретаря США экстренно вернулся на базу из-за неисправности
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня

    Индия и США обсудили соглашение о возможных поставках F-35

    Индийский МИД сообщил о предложении поставок США истребителей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос возможных поставок США в Индию истребителей F-35 находится на стадии предложения, и индийская сторона еще не начала официальный процесс приобретения.

    Вопрос о возможных поставках истребителей F-35 в Индию находится на стадии предложения, сообщает ТАСС. Об этом заявил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге после переговоров между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. На текущий момент процесс официального приобретения F-35 Индией не начался.

    Мисри отметил, что при военных поставках существует процесс, включающий запрос и оценку предложений. Это стандартная процедура, применяемая при закупке техники. В настоящее время Индия не начала процесс приобретения передовых авиационных платформ, и вопрос находится лишь на уровне предложения.

    Кроме вопроса о F-35, на встрече обсуждались и другие аспекты сотрудничества в области обороны. Индия и США договорились продолжить переговоры по оборонным закупкам, включая наземные и воздушные системы. Также достигнута договоренность о начале обсуждения соглашения о взаимных оборонных закупках, что может укрепить дальнейшее военно-техническое сотрудничество между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах поставить истребители F-35 в Индию, однако, российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что российский истребитель Су-57Э демонстрирует превосходство над американским F-35. Американские власти решили отказаться от полетных программ F-35 и F-16 в связи с появлением Су-57.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    11 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности

    Глава ОАК сообщил о преимуществах сверхзвуковой дальности и маневренности Су-57

    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель Су-57, оснащенный сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, обладает уникальной способностью поражать цели за пределами возможностей средств поражения противника, что делает его передовым в боевых действиях.

    Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный ОКБ Сухого, обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ему превосходство в мире, сообщает ТАСС.

    Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 единственный в своем роде самолет, который оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником. Благодаря этому, он демонстрирует лучшие в мире показатели сверхзвуковой дальности, продолжительности полета и маневренности.

    Су-57 также спроектирован так, чтобы уничтожать цели, находясь за пределами возможностей средств поражения противника. Бадеха уточнил, что малозаметность самолета позволяет ему успешно реализовывать задачи в условиях боевых действий и активной радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что Су-57 реально применяется на поле боя и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

    Комплекс бортового оборудования Су-57 позволяет интегрировать различную информацию в режиме реального времени. Это осуществляется с помощью системы информационной поддержки пилота, в которую внедрены элементы искусственного интеллекта. Такая система дает возможность пилоту принимать решения за доли секунды, что обеспечивает преимущество в воздушных боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за превосходства российского Су-57. На выставке Aero India российский истребитель Су-57 произвел фурор, привлекая внимание своей технологичностью и боевыми возможностями. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57, что влияет на мировой авиационный рынок.

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    12 февраля 2025, 09:27 • Новости дня
    Ростех решил показать в Абу-Даби новый РПЛ-7, которому «позавидовал бы Рэмбо»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Ростех» представил на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с уникальной эргономикой и высокой надежностью, который, по мнению экспертов, превосходит многие зарубежные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, сообщает РИА «Новости». Индустриальный директор Бекхан Оздоев отметил, что новое оружие отличается высокой эргономикой и удобством использования, что делает его выделяющимся среди аналогов. «Если бы Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», – подчеркнул Оздоев.

    РПЛ-7 создан под патрон 7,62х39 миллиметров, обладает высокой надежностью и точностью. Пулемет позволяет вести огонь с обеих рук и может быть дооснащен дополнительным оборудованием, что делает его еще более универсальным.

    Кроме РПЛ-7, на выставке представлены новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Эти модели отличаются укороченной формой и малогабаритностью, что также повышает их удобство использования. По словам Оздоева, российские стрелковые образцы по-прежнему остаются одними из самых востребованных в мире.

    Помимо стрелкового оружия, «Ростех» представляет новые барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э», которые уже применяются в ходе СВО. Эти дроны-камикадзе эффективно уничтожают огневые точки и бронетехнику противника, благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые представят на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

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    11 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж на выставке Aero India

    Российский Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной выставки Aero India-2025, продемонстрировав высший пилотаж под управлением Героя России Сергея Богдана.

    На международной авиационно-космической выставке Aero India-2025, проходящей в Бангалоре, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил свой первый демонстрационный полет, как сообщает ТАСС. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, который продемонстрировал высший пилотаж на этом современном воздушном судне.

    Самолет находился в воздухе около десяти минут, предоставляя зрителям возможность оценить его маневренные способности и современные технологии, применяемые в авиационном производстве России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э.

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    11 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали защитную систему «Купол» от беспилотников

    Россия разработала систему «Купол» с ИИ для защиты предприятий от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол» с искусственным интеллектом создана для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, она уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Система обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенная искусственным интеллектом, разработана в России и уже внедрена на нескольких предприятиях, сообщает ТАСС.

    Программно-аппаратный комплекс включает в себя станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и радиоэлектронного подавления «Трель». Вся программная часть системы разрабатывается российской компанией, и ее технологии позволяют работать с измененными сигналами беспилотников.

    Руководитель новосибирского предприятия Влада Козина отметила, что система «Купол» не просто устанавливается, а интегрируется в существующую структуру безопасности предприятия, что делает ее схожей с концепцией «умного дома». Это позволяет системе постоянно адаптироваться к новым технологиям и требованиям заказчиков. Например, система может быть дополнена «умными» камерами для визуального мониторинга.

    Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин подчеркнул, что нейросетевые решения системы позволяют фильтровать радиолокационный фон и отсеивать ненужные сигналы, такие как сигналы от борт-систем авиации. Это особенно важно для предприятий, расположенных в городской среде, где высокий уровень радиопомех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Сообщалось, что «Народный ВПК» вырос в настоящую силу в 2024 году. Также разработан российский робот-андроид БРЧ-1 для боевых действий.

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    11 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов

    На презентации Су-57Э в рамках Aero India собралось более ста журналистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке Aero India в Индии представили экспортную версию истребителя Су-57Э. Мероприятие привлекло более сотни журналистов из России и других стран, что свидетельствует о большом интересе к российской авиационной технике.

    На выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, Индия, состоялась презентация экспортной версии российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Как сообщает ТАСС, мероприятие было организовано компанией «Рособоронэкспорт» и вызвало значительный интерес среди представителей зарубежных СМИ.

    На уличной экспозиции, где был представлен Су-57Э, собрались более ста журналистов из России и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности.

    Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

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    13 февраля 2025, 04:04 • Новости дня
    Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30

    Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.

    Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.

    Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.

    По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.

    Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

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    13 февраля 2025, 03:35 • Новости дня
    На Aero India назвали основные преимущества российского ЗРК «Тор»

    Эксперт Ходаренок отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей»

    Tекст: Максим Попов

    Зенитные ракетные комплексы «Тор» производства «Алмаз-Антей» имеют значительный экспортный потенциал благодаря своей эффективности в боях и возможности конфигурации под нужды покупателей, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок на полях выставки Aero India – 2025 подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» обладают значительным экспортным потенциалом.

    «Комплексы ЗРК „Тор“ очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки», приводит агентство слова специалиста.

    Ходаренок добавил, что система выпускается в различных конфигурациях: на колесной и гусеничной базе, а также в виде модуля, что позволяет ставить его на любое автошасси. Ходаренок отметил успешное применение «Тор» на базе Хмеймим и в спецоперациях.

    Также на выставке была представлена зенитная система большой дальности С-400 «Триумф». По словам эксперта, эта система превзошла тактико-технические требования и эффективно работает как по воздушным, так и по наземным целям.

    Ходаренок сравнил С-400 с американским комплексом Patriot, отметив, что российская система значительно превосходит ее по характеристикам. Он подчеркнул, что хотя С-400 не дешевая система, она привлекает внимание многих стран. На данный момент ее уже приобрели Китай, Индия и Турция.

    Ранее военный эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

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    11 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э

    Индийские летчики испытали VR-тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке Aero India индийские летчики образовали очередь к VR-тренажеру Су-57Э, представленному Объединенной авиационной корпорацией в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.

    На международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре индийские летчики активно используют возможность опробовать тренажер российского истребителя Су-57Э. Тренажер оборудован технологиями виртуальной реальности и представлен на стенде Объединенной авиационной корпорации. Экспозиция проходит в рамках выставочной программы Рособоронэкспорта, сообщает ТАСС.

    Су-57Э является новейшим многофункциональным истребителем пятого поколения. На данный момент выставка открыта только для специалистов, и индийские пилоты активно выстраиваются в очередь, чтобы испытать возможности виртуального тренажера. «Российский Су-57 – невероятная машина. Для меня было очень интересным опытом опробовать тренажер этого истребителя», – отметил один из индийских летчиков .

    Истребитель Су-57Э также демонстрируется в рамках выставки под управлением заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана, который является Героем России. 11 февраля состоялся первый демонстрационный полет российского истребителя на Aero India. Выставка завершит свою работу 14 февраля, проходя на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этих самолетов.

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    13 февраля 2025, 03:05 • Новости дня
    Эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола»

    Tекст: Максим Попов

    Российские зенитные ракетные комплексы эффективно выполняют задачи противоракетной обороны и делают создание аналога израильского «Железного купола» бессмысленным, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая на Международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025, подчеркнул, что существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского «Железного купола». Ходаренок отметил, что система противоракетной обороны Израиля предназначена для защиты от тактических неуправляемых ракет и была разработана для специфической обстановки Ближнего Востока.

    По словам эксперта, России не требуется разрабатывать подобный комплекс, если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию особо важных объектов. В качестве примера он привел зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-400 «Триумф», С-350 и «Бук-M3», которые способны эффективно выполнять функции противоракетной обороны.

    «На дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 „Триумф“, обладающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и „Бук-M3“. Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного прикрытия любого объекта», – приводит агентство слова военного эксперта.

    Ранее российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности. Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

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    13 февраля 2025, 09:56 • Новости дня
    На выставке Aero India показали боевой БПЛА CATS Warrior

    Боевой дрон CATS Warrior от HAL представили на выставке Aero India 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India продемонстрировали боевой БПЛА CATS Warrior, который успешно завершил испытания в 2025 году и оснащен современным вооружением.

    Боевой беспилотный летательный аппарат CATS Warrior был представлен на международной авиационно-космической выставке Aero India, сообщает ТАСС. Дрон разработан индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и является частью системы боевого воздушного патрулирования CATS.

    CATS Warrior, флагманский дрон проекта, способен выполнять автономные операции на расстоянии до 700 км от материнского корабля. Он работает в составе группы автономных дронов, включая CATS Hunter, CATS Alpha-S и CATS Infinity, каждый из которых выполняет свою роль в системе.

    Характеристики CATS Warrior впечатляют: скорость до 850 км/ч, дальность полета 800 км и грузоподъемность 250 кг. Дрон вооружен ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля, что делает его универсальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Индии отменило контракты на 400 беспилотников из-за использования китайских деталей. Индийский производитель дронов FWDA рассматривает возможность поставки ударных беспилотников 200B в Россию как ответную услугу в сложной международной ситуации. В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard в ходе СВО.

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    11 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    ОАК начала испытания БПЛА для создания смешанной системы на базе Су-57

    ОАК провела испытания беспилотников для интеграции с Су-57 в смешанной системе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила испытания беспилотников, предназначенных для интеграции с истребителем Су-57 в рамках создания смешанной сетеориентированной системы.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для интеграции с истребителем пятого поколения Су-57. Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что цель заключается в создании смешанной сетеориентированной системы, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами, передает ТАСС

    Бадеха отметил, что использование беспилотников в паре с Су-57 позволит выполнять боевые задачи более скрытно и повысит оперативность и продолжительность нахождения боевой системы в воздухе.

    Открытая архитектура бортового оборудования истребителя Су-57 и высокоскоростные линии связи будут основными элементами, обеспечивающими эффективное взаимодействие с беспилотными аппаратами различных классов. В ОАК уверены, что это значительно расширит возможности боевой системы и сделает ее более гибкой и адаптивной к различным задачам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского истребителя Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, покорив своей маневренностью и новейшими технологиями, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этого самолета.

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    13 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения

    Ростех разработал многослойный бронежилет «Оберег» с защитой от пуль и осколков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения, который весит 1,7 кг и защищает от пуль и осколков, обеспечивая комфортное ношение под одеждой.

    Как передает Telegram-канал Ростеха, тульский завод «Октава», управляемый компанией «РТ-Капитал», разработал бронежилет «Оберег», предназначенный для скрытого ношения под одеждой. Бронежилет особенно востребован сотрудниками охранных предприятий. Его вес составляет 1,7 кг, а площадь брони превышает 31 квадратный дециметр, что превосходит многие аналогичные образцы на рынке. Планируется, что в этом году изделие будет выведено на рынок.

    Бронежилет оснащен классом защиты Бр1, который способен останавливать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм, используемую в пистолетах Макарова и Стечкина, с дистанции в пять метров. Более того, амуниция успешно прошла предварительные испытания на остановку более мощной пули из западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. От осколков изделие защищает за счет класса защиты С2.

    Дизайн бронежилета позволяет носить его как под верхнюю одежду, так и под пиджак, обеспечивая защиту передней, задней и боковых частей тела. Боковины жилета могут сниматься, а эластичные камербанды на липучках позволяют регулировать его размер в обхвате. Плечевые лямки предусмотрены для настройки по росту, что делает жилет практически незаметным и удобным в движении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курчатовский институт решил создать новый материал для бронежилетов, который усилит защитные свойства амуниции. Также сообщалось, что концерн «Калашников» отправил новые бронежилеты на войсковые испытания.

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    12 февраля 2025, 10:02 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М» в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку ракет для ОТРК «Искандер-М» в рамках гособоронзаказа 2025 года, а также ряд других высокоточных вооружений.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», являющийся частью корпорации «Ростех», приступил к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. В рамках этого заказа уже осуществлена поставка партии высокоточного оружия для российского заказчика, сообщает ТАСС

    Среди поставленных вооружений – ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2», а также легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305». Также были переданы зенитные управляемые ракеты для систем «Панцирь» и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области, а также уничтожили склад безэкипажных катеров под Одессой, однако эксперт указывал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту.

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