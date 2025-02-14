Индия и США обсудили соглашение о возможных поставках F-35

Индийский МИД сообщил о предложении поставок США истребителей F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вопрос о возможных поставках истребителей F-35 в Индию находится на стадии предложения, сообщает ТАСС. Об этом заявил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге после переговоров между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. На текущий момент процесс официального приобретения F-35 Индией не начался.

Мисри отметил, что при военных поставках существует процесс, включающий запрос и оценку предложений. Это стандартная процедура, применяемая при закупке техники. В настоящее время Индия не начала процесс приобретения передовых авиационных платформ, и вопрос находится лишь на уровне предложения.

Кроме вопроса о F-35, на встрече обсуждались и другие аспекты сотрудничества в области обороны. Индия и США договорились продолжить переговоры по оборонным закупкам, включая наземные и воздушные системы. Также достигнута договоренность о начале обсуждения соглашения о взаимных оборонных закупках, что может укрепить дальнейшее военно-техническое сотрудничество между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах поставить истребители F-35 в Индию, однако, российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что российский истребитель Су-57Э демонстрирует превосходство над американским F-35. Американские власти решили отказаться от полетных программ F-35 и F-16 в связи с появлением Су-57.