Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Такер Карлсон допустил переезд в Гренландию
Американский журналист Такер Карлсон в шутливой форме заявил о возможности переезда в Гренландию, которая «в будущем окажется под управлением США».
Карлсон высказал предположение о своем будущем переезде в Гренландию, которая, как он пошутил, будет находиться под управлением США, передает ТАСС.
Это заявление прозвучало в контексте обсуждения слов Рэя Далио, основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates.
Далио в своем выступлении предположил, что в течение ближайших четырех лет мир столкнется с «шокирующими изменениями» в области технологий и мировой политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал американского лидера соблюдать международные границы после его заявлений о возможном включении Гренландии в состав США.
Министерство обороны США отмечало, между тем, что не планирует военное вторжение в Гренландию.