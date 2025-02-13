Такер Карлсон допустил переезд в Гренландию

Tекст: Александра Юдина

Карлсон высказал предположение о своем будущем переезде в Гренландию, которая, как он пошутил, будет находиться под управлением США, передает ТАСС.

Это заявление прозвучало в контексте обсуждения слов Рэя Далио, основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates.

Далио в своем выступлении предположил, что в течение ближайших четырех лет мир столкнется с «шокирующими изменениями» в области технологий и мировой политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал американского лидера соблюдать международные границы после его заявлений о возможном включении Гренландии в состав США.

Министерство обороны США отмечало, между тем, что не планирует военное вторжение в Гренландию.