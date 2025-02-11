  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
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    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    18 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 16:33 • Новости дня

    Сенатор: Изучение законодательного прошлого России поможет стране после СВО

    Сенатор Кондратьев: История права поможет нам в переговорах по итогам СВО

    Сенатор: Изучение законодательного прошлого России поможет стране после СВО
    @ Взгляд

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России важно внимательно изучить послевоенные годы с правовой точки зрения, чтобы не повторить ошибок в отстаивании геополитических интересов по итогам СВО, сказали газете ВЗГЛЯД парламентарии Павел Крашенинников и Алексей Кондратьев на презентации книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира. 1939 – 1953 гг».

    Презентация книги прошла во вторник в наццентре «Россия». Участники, в том числе студенты юридических вузов Москвы, обсудили развитие законодательства и правовых институтов СССР во время войны и послевоенный восстановительный период. Также спикеры уделили внимание самоотверженному труду и героизму работавших в тылу людей, прежде всего подростков и женщин, что стало залогом общей победы над нацизмом.

    В ходе презентации автор книги Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, напомнил, что «только в колхозах число трудоспособных мужчин с 1941 по январь 1944 г. сократилось с 16,9 млн до 3,6 млн человек».

    Эта перестройка промышленности и сельского хозяйства сопровождалась грандиозными изменениями в правовой системе, которые и были отражены в книге. При этом, по словам Крашенинникова, чрезвычайные меры, эффективно работавшие в военное время, оказались не только бесполезными, но и вредными после окончания боевых действий. И только в 50-е годы страна стала медленно выходить из мобилизационного режима управления экономикой и жизнью людей.

    «Нам необходимо понимать, как исторически срабатывают те или иные механизмы в законодательном строительстве. Только так можно, что называется, не наступить на грабли. Это понимание дает нам более-менее полную общественно-политическую картину в динамике, с учетом изменений и возможных последствий», – сказал Крашенинников.

    По его словам, сегодня налицо позитивные юридические улучшения, которые получила российская система управления за последние 80 лет. «Раньше бывали случаи, когда одна телеграмма руководства партии отменяла некие нормы права на местах. Однако сейчас в этом нет необходимости. Нынешняя законодательная система оперативно реагирует на меняющуюся обстановку в России и мире. Кроме того, она стала более полной, нежели это было в 40-х годах», – отметил он.

    «Презентованная книга – это уникальный симбиоз выжимок из истории с правовой оценкой важнейших событий до и после Великой Отечественной войны. Например, именно тогда была создана нынешняя архитектура безопасности в Европе и мире, а также совершенствовались принципы внешней политики нашей страны», – подчеркнул Алексей Кондратьев, член комитета Совета Федерации по международным делам, участник СВО.

    По его словам, необходимо помнить о том, что «можно победить на фронте, но проиграть в политике». «Уже в 1946 году Запад начал против СССР холодную войну. Применялись все инструменты: политические, экономические, социальные. Учитывая этот опыт, сейчас критически важно анализировать события, документы, решения, начиная с первого послевоенного года. Это позволит избежать ошибок в отстаивании наших геополитических интересов уже по итогам СВО за столом переговоров», – подчеркнул сенатор.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

    Коментарии (15)
    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Угледарские тоннели стали ловушкой для ВСУ

    ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В тоннелях под Угледаром обнаружены останки значительной части украинских военных, погибших в ходе боев из-за обрушения укреплений и блокировки выходов.

    Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.

    Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

    Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.

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    11 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область

    Российская разведка ликвидировала колонну ВСУ у границы Белгородской области

    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская воздушная разведка обнаружила колонну военной техники ВСУ, замаскированную в загоне для скота, и предотвратила наступление на Белгородскую область.

    По данным Lenta.ru, российские военные предотвратили крупное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Воздушная разведка ВС РФ выявила движение колонны военной техники на территории Харьковской области в селе Колодезное, находящемся в 10 километрах от границы России.

    Перед планируемой атакой более десяти единиц украинской техники были замаскированы в загоне для скота. Среди них находились три польские БМП Rosomak и два украинских бронеавтомобиля «Козак». Все машины были уничтожены с помощью FPV-дронов.

    Ранее подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ на направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, отразив все атаки противника.

    Накануне сообщалось, что на разных направлениях фронта украинские силы потеряли до 1105 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, а также артиллерийские орудия и станции РЭБ.

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    11 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием

    Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие недели представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

    В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.

    Келлог хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлог намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    11 февраля 2025, 06:28 • Новости дня
    ВС России продвинулись после взятия Двуречной в Харьковской области

    Российские войска закрепились в Фиголевке после взятия Двуречной в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как передает РИА «Новости», российские войска продолжают наступление в Харьковской области. После успешного захвата поселка Двуречная, который имеет важное стратегическое значение, они закрепились в селе Фиголевка и продвинулись в районе населенного пункта Западное. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ также удалось занять опорный пункт на высотах в этом районе.

    По данным Минобороны, Двуречная была взята под контроль 28 января. Марочко добавил, что российские войска также продвинулись северо-восточнее Новомлынска после взятия ключевых позиций в районе Двуречной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области ежедневно, а под контролем России в Харьковской области находятся 70 поселков, и вооруженные силы России взяли вооруженные силы Украины в огневой карман в Новой Кругляковке.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    11 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило об успешном высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками, в результате поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, сообщили в Миноброны.

    Кроме того поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все цели удара были достигнуты.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

    Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 128 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотников, 592 ЗРК, 21287 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Полтавской области Украины.

    На Украине во вторник заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару.

    Коментарии (3)
    10 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове

    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
    @ Yevhen Titov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости».

    Взрывы были зафиксированы в городе Самаре Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена. Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.

    За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.

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    11 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Белицким, Родинским, Новосергеевкой, Андреевкой, Успеновкой, Димитровым и Удачным в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Скудного, Шевченко, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии.

    На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Дружелюбовки, Зеленого Гая, Петропавловки, Богуславки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовки и Звановки в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 215 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ у Катериновки, Северска, Часова Яра и Предтечино в ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

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    11 февраля 2025, 06:59 • Новости дня
    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

    Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО вице-губернатору Приморья Ефремову

    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
    @ primorsky.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову звание Героя России, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания во Владивостоке.

    «Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

    Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву, которые погибли вместе с Ефремовым, также присвоены высокие государственные награды.

    Напомним, на днях тела Ефремова и бойцов «Тигра» доставили в Приморье.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

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    11 февраля 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вскоре спецпосланник США Кит Келлог посетит Украину, сообщил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что «однажды Украина может стать Россией».

    Трамп также сообщил о планах провести на этой неделе разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

    В интервью Fox News Трамп заявил, что по украинскому урегулированию «на прошедшей неделе достигли значительно прогресса». Он надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится», передает РИА «Новости».

    Оценивая ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил: «Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – передает ТАСС.

    Он заявил, что США претендуют на «эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов». По словам президента США, в Киеве «по сути, уже согласились», что позволяет властям США «хотя бы не чувствовать себя дураками».

    Напомним, Bloomberg сообщило, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки.

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