Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпосланника Уиткоффа в Россию
Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпосланника США по Ближнему Востоку в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Россию и о возможных контактах касательно Украины.
Песков отметил отсутствие какой-либо информации и заявил, что контакты не планируются, передает ТАСС.
На вопрос о возможных встречах американского политика с российскими представителями, он ответил: «Нет, никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется». Песков подчеркнул, что взаимодействие РФ и США по разным линиям действительно активизировалось, однако в отношении украинского урегулирования ничего нового не происходит.
Ранее американский президент заявил, что спецпосланник Кит Келлог вскоре посетит Украину, и добавил, что «однажды Украина может стать Россией».
Также он сообщил, что якобы провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.