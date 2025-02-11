Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпосланника Уиткоффа в Россию

Песков заявил об отсутствии информации о визите спецпосланника США по Ближнему Востоку в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил отсутствие какой-либо информации и заявил, что контакты не планируются, передает ТАСС.

На вопрос о возможных встречах американского политика с российскими представителями, он ответил: «Нет, никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется». Песков подчеркнул, что взаимодействие РФ и США по разным линиям действительно активизировалось, однако в отношении украинского урегулирования ничего нового не происходит.

Ранее американский президент заявил, что спецпосланник Кит Келлог вскоре посетит Украину, и добавил, что «однажды Украина может стать Россией».

Также он сообщил, что якобы провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.