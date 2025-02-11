Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.10 комментариев
Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
Вскоре спецпосланник США по Украине Кит Келлог посетит Украину, сообщил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что «однажды Украина может стать Россией».
Трамп также сообщил о планах провести на этой неделе разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
В интервью Fox News Трамп заявил, что по украинскому урегулированию «на прошедшей неделе достигли значительно прогресса». Он надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится», передает РИА «Новости».
Оценивая ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил: «Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – передает ТАСС.
Он заявил, что США претендуют на «эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов». По словам президента США, в Киеве «по сути, уже согласились», что позволяет властям США «хотя бы не чувствовать себя дураками».
Напомним, Bloomberg сообщило, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки.