ОАК провела испытания беспилотников для интеграции с Су-57 в смешанной системе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для интеграции с истребителем пятого поколения Су-57. Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что цель заключается в создании смешанной сетеориентированной системы, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами, передает ТАСС

Бадеха отметил, что использование беспилотников в паре с Су-57 позволит выполнять боевые задачи более скрытно и повысит оперативность и продолжительность нахождения боевой системы в воздухе.

Открытая архитектура бортового оборудования истребителя Су-57 и высокоскоростные линии связи будут основными элементами, обеспечивающими эффективное взаимодействие с беспилотными аппаратами различных классов. В ОАК уверены, что это значительно расширит возможности боевой системы и сделает ее более гибкой и адаптивной к различным задачам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского истребителя Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, покорив своей маневренностью и новейшими технологиями, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этого самолета.