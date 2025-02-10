Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
В VK Видео заявили о росте нативной рекламы на сервисе
Инвестиции бизнеса в нативную рекламу на VK Видео в 2024 году превысили 2,4 млрд рублей
Объем инвестиций бизнеса в нативную рекламу на платформе VK Видео за 2024 год увеличился вдвое, превысив 2,4 млрд рублей.
Основная часть инвестиций направлена на проекты собственного производства, такие как «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум» и другие, сообщает VK. Наибольшей популярностью у рекламодателей пользуются интеграции в проекты финансового сектора, ритейла, e-commerce, бьюти и fmcg. Среди блогеров лидерами по количеству рекламных интеграций стали Ида Галич, Влад А4 и Сергей Минаев.
Вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова отметила, что видеоконтент привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей. «В 2024 году суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%», – рассказала она.
VK Видео продолжает развитие, предлагая новые функции и редизайн сервиса. В 2024 году платформа представила обновленный раздел подписок, отложенный просмотр и управление уведомлениями, внедрила алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания речи и синтеза субтитров. Приложение также стало доступно пользователям iPad и Android.