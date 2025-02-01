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Карлсон назвал Зеленского диктатором
Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проявляет черты диктатора на Украине
Американский журналист Такер Карлсон в интервью с Пирсом Морганом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.
Карлсон подчеркнул, что действия Зеленского включают запрет на определенные религиозные конфессии, устранение политических оппонентов и запрет на использование языков, что, по его мнению, указывает на диктаторские методы правления. Также журналист выразил обеспокоенность поддержкой Зеленского со стороны правительств США и Британии, передает РИА «Новости».
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что издание American Thinker обвиняет украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского поставили мир на грань катастрофы.
Между тем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий.