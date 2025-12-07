Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Южной группировки российских войск за последние сутки нанесли удары по позициям ВСУ на Северском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы операторы ударных дронов и артиллеристы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину «Козак», пикап, наземный роботизированный комплекс противника и пункт управления украинских беспилотников.

В Минобороны сообщают: «Подразделения Южной группировки войск ежедневно лишают ВСУ возможностей к ведению эффективной обороны, нанося удары по военной технике, объектам инфраструктуры и живой силе в ближнем тылу врага».

За минувшие сутки на Северском направлении удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.