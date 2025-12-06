Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.6 комментариев
Российский фильм получил награду «Восточная перспектива» на фестивале «Фаджр»
Российский фильм получил награду кинофестиваля «Фаджр» в Иране
Картина «Там, где танцуют стерхи» выиграла премию за лучший фильм в категории «Восточная перспектива» на 43-м Международном фестивале «Фаджр».
Российская кинолента «Там, где танцуют стерхи» режиссера Михаила Лукачевского получила награду на 43-м Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране, передает ТАСС.
Картина стала победителем в категории «Восточная перспектива», которая выделяет лучшие фильмы, представляющие взгляды стран Востока.
Сценаристы Андрей Кончаловский и Елена Киселева были отмечены жюри за работу над сценарием к картине «Смотри на меня!». Дипломаты выразили благодарность организаторам мероприятия и заявили о стремлении продолжать партнерство в кинематографической сфере.
Мероприятие проходило в иранском городе Шираз, где присутствовали представители российского кино и сотрудники посольства России в Иране.
Напомним, в марте российские кинематографисты предложили китайским коллегам свыше десяти проектов, рассчитанных на совместное производство и дальнейшее развитие культурных связей.