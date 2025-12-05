Суд оштрафовал Icegergert за лозунг в поддержку АУЕ

Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Столичный суд назначил рэперу Icegergert штраф за то, что на концерте он публично произнес лозунг, связанный с запрещенным экстремистским движением АУЕ.
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Георгия Гергерта, выступающего под псевдонимом Icegergert, на 2 тыс. руб. за лозунг, связанный с экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), сообщает ТАСС.
Заседание прошло в открытом режиме, журналисты получили информацию из зала суда.
В решении суда сказано: «Суд признал виновным Гергерта по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа».
Прокуратура Москвы запросила именно такое наказание, отмечая, что Гергерт 26 октября на концертной площадке на Ленинградском проспекте публично произнес лозунг, который «по своему содержанию направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды».
Лингвистическая экспертиза подтвердила, что произнесенная фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни и положительно оценивает представителей запрещённой организации.
Гергерт признал вину полностью, решение суда он не оспаривал. Движение «Арестантское уголовное единство» было признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда 17 августа 2020 года и дополнительным решением от 2 октября 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на рэпера Icegergert, который ранее занял первое место в Apple Music на Украине, завели дело в России.
Сообщалось, что рэпера Icegergert намерены проверить за пропаганду уголовной «романтики» после выкрика запрещенного лозунга АУЕ на концерте в Москве. После этого рэпера вызвали в прокуратуру Москвы.