Рэпера Icegergert решили проверить на пропаганду экстремизма
Рэпера Icegert намерены проверить за пропаганду уголовной «романтики» после того, как на концерте в Москве он выкрикнул лозунг движения АУЕ* «Жизнь ворам» (признано экстремистским, запрещено в России).
В ходе большого концерта в Москве, на который собрались около семи тысяч молодых людей, артист Icegergert, настоящее имя которого Георгий Гергергерт, поднял тост за «Жизнь ворам» – лозунг, связанный с криминальной субкультурой АУЕ (признано экстремистским, запрещено в России), передает канал 360.
Этот поступок привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она отметила: «Ранее МВД уже проверяли треки Icegergert на наличие пропаганды нацистской символики, экстремистских организаций и наркотиков».
По итогам выступления артисту может грозить арест на срок до 15 суток за публичное произнесение лозунга, относящегося к экстремистским движениям. Сейчас соответствующие органы проводят проверку по факту инцидента.
Ранее музыкант Мирон Федоров* (Оксимирон, иноагент) получил три штрафа за несвоевременную подачу отчетов в Минюст после внесения в реестр иноагентов.
Приморский районный суд вынес решение о блокировке композиции Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом) на YouTube и официальном сайте исполнителя после экспертизы текста.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом