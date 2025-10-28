Рэпера Icegergert решили проверить на пропаганду экстремизма

Tекст: Вера Басилая

В ходе большого концерта в Москве, на который собрались около семи тысяч молодых людей, артист Icegergert, настоящее имя которого Георгий Гергергерт, поднял тост за «Жизнь ворам» – лозунг, связанный с криминальной субкультурой АУЕ (признано экстремистским, запрещено в России), передает канал 360.

Этот поступок привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она отметила: «Ранее МВД уже проверяли треки Icegergert на наличие пропаганды нацистской символики, экстремистских организаций и наркотиков».

По итогам выступления артисту может грозить арест на срок до 15 суток за публичное произнесение лозунга, относящегося к экстремистским движениям. Сейчас соответствующие органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее музыкант Мирон Федоров* (Оксимирон, иноагент) получил три штрафа за несвоевременную подачу отчетов в Минюст после внесения в реестр иноагентов.

Приморский районный суд вынес решение о блокировке композиции Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом) на YouTube и официальном сайте исполнителя после экспертизы текста.