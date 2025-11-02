С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру Москвы
Прокуратура Москвы направила извещение о вызове рэперу Icegergert
Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) получил извещение о необходимости явиться в прокуратуру Москвы.
Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) был вызван в прокуратуру Москвы, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, артисту было направлено официальное извещение о вызове.
Ранее рэпер Icegert попал под проверку из-за выкрика лозунга движения АУЕ* «Жизнь ворам» (признано экстремистским, запрещено в России) на концерте в Москве, что расценивается как пропаганда уголовной «романтики».