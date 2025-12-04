Имущество на 30 млн рублей изъято у бывшего замглавы Росалкогольтабакконтроля Гуляева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять в доход государства имущество, полученное замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Денисом Гуляевым на неподтвержденные доходы.

В сообщении прокуратуры столицы уточняется, что в 2012 году Гуляев купил земельный участок с домом в Истринском районе Московской области.

Суммарная стоимость недвижимости оценивается в 30 млн рублей. При этом официальный доход чиновника не позволял ему приобрести указанный объект недвижимости, в связи он оформил его на родственника супруги и не декларировал его. Сам экс-чиновник занимал пост изменения главы Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками с февраля 2022 года по февраль 2024 года. Ранее, с 2010 по 2016 год, работал в Росалкогольрегулировании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Нагатинский районный суд Москвы конфисковал имущество на сумму более 1,6 млрд рублей у бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и земель с ним лиц.

Также суд взыскал в доход государства имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и его окружения, в том числе санатории, апарт-отели и несколько земельных участков.

Кировский райсуд Ростова-на-Дону ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 160 млн рублей с бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги.