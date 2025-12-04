Премьер Японии заявила об «уважении» позиции Китая по Тайваню

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подчеркнула, что позиция Токио по Тайваню осталась неизменной с 1972 года, передает Bloomberg.

Выступая в парламенте, Такаити заявила: «Фундаментальная позиция правительства Японии по Тайваню не изменилась с момента совместного коммюнике Японии и Китая 1972 года».

Она отметила, что Япония уважает точку зрения Китая, согласно которой Тайвань является «неотъемлемой частью» его территории, однако Токио по-прежнему не соглашается с принципом «одного Китая».

На высказывания премьера обратили внимание китайские пользователи соцсетей, увидевшие в них попытку скорректировать прежние заявления. Фраза «Санаэ Такаити наконец уступила» стала на некоторое время самым популярным поисковым запросом в китайском аналоге X – Weibo. Мнения пользователей разделились: одни сочли высказывания японского премьера знаком отступления, другие выразили мнение, что недопониманий остаётся много.

Напомним, в прошлом месяце Такаити заявляла, что любое китайское нападение на Тайвань станет «угрозой выживанию» для Японии. Этот тезис фактически подразумевал возможность военного вмешательства Японии совместно с другими странами в случае эскалации вокруг Тайваня, что вызвало резкую реакцию со стороны Пекина и привело к дипломатическому и экономическому противостоянию.

С тех пор министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги неоднократно уточнял, что официальная позиция страны не менялась с 1972 года. Однако представители МИД Китая настаивают, что японская сторона «уходит от сути» вопроса, и вновь потребовали публичного опровержения прошлых заявлений Такаити.

Тем временем в четверг на ежегодной Экономико-торговой конференции Тайвань-Япония стороны планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере таможни и цифровой торговли, что еще раз подчеркивает значимость двусторонних связей, в том числе в области поставок полупроводников.

