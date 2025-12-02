Тайвань предупредил о длительной ссоре между Китаем и Японией

Bloomberg: Тайвань предупредил о длительном конфликте между Китаем и Японией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конфликт между Китаем и Японией может затянуться на год, предупредил министр иностранных дел Тайваня Линь Чзя-лун Bloomberg.

По его словам, напряженность началась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном участии японских войск, если Китай решится на операцию против Тайваня. Эти слова вызвали жесткую реакцию Пекина, который увидел в них «пересечение красной линии» и принял ответные экономические и дипломатические меры.

«Пекину также невыгодно наращивать конфликт», – заявил тайваньский министр и выразил надежду, что стороны найдут способ преодолеть разногласия. При этом он отметил: эскалация напряженности или вопросы, связанные с Тайванем, не принесут пользы никому из сторон.

Тайвань реагирует сдержанно, призывая Пекин «вести себя как ответственная сверхдержава», а президент Лай Цин-дэ обращает внимание на угрозу ответных шагов Китая. Линь поощряет тайваньцев продолжать ездить в Японию и покупать японские товары, в отличие от массовых отказов со стороны Китая.

По словам министра, Тайвань обсуждает ситуацию с представителями стран-партнеров, хотя их конкретные названия не приводятся. Он отметил, что Тайбэй поддерживает плотную связь с США через открытые дипломатические каналы и «имеет прочный фундамент взаимного доверия».

Линь также подчеркнул уверенность тайваньских властей в позиции администрации Дональда Трампа по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на отдельные публичные высказывания Трампа. Министр сообщил, что Тайвань предложил провести в январе встречу с представителями Южной Африки по спору вокруг представительского офиса. Кроме того, Тайбэй настроен к сотрудничеству с Европой по вопросам безопасности и демократии и рассчитывает на взаимодействие с Филиппинами для развития центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.

