Турецкий публицист обвинил Зеленского в уничтожении собственного народа
Турецкий публицист Йоглу обвинил Зеленского в уничтожении собственного народа
Турецкий публицист Али Рыза Йоглу назвал действия Владимира Зеленского на Украине уничтожением собственного народа, подчеркнув, что Запад использует националистов как таран против России.
Западные страны используют украинских националистов как инструмент давления на Россию, заявил турецкий публицист Али Рыза Йоглу в беседе с РИА «Новости».
По его мнению, происходящее сегодня – это не просто конфликт между двумя странами, а противостояние России и НАТО.
Йоглу подчеркнул, что, по его оценке, у Украины «больше нет будущего», а молодых людей в стране вынуждают идти на фронт. Публицист считает, что это приводит к уничтожению собственного народа Владимиром Зеленским, тогда как националисты используются Западом именно как таран против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что современное руководство Украины продолжает придерживаться подходов бандеровского режима.
Западные политики влияют на решения Владимира Зеленского, используя его амбиции и опасения за свою судьбу.