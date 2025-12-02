День банковского работника России и День пушистой нежности отмечается 2 декабря

Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.5 комментариев
Вторник, 2 декабря, – особый день в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, экологических, гастрономических, шутливых и вдохновляющих праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
В этот вторник, 2 декабря, отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В 1949 году в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла «Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами».
«Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах», – напомнили в ООН.
Всемирный день компьютерной грамотности отмечается 2 декабря с 2001 года, когда был учрежден по инициативе сотрудников индийского Национального института информационных технологий. С 1981 года институт открывает в Индии образовательные центры компьютерной грамотности с упором на образование детей и женщин.
В России 2 декабря 1990 года приняли закон «О Центральном Банке Российской Федерации» и Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Эти два закона стали основой профессионального праздника День банковского работника.
День пушистой нежности – еще одно торжество этого вторника, которое посвящено ощущению тепла и уюта, которые дарят домашние животные или мягкие предметы
При этом в США 2 декабря отмечают День дворняги и День оладьев, в Новой Зеландии – День шлепанцев, в Иране – День Конституции, в ОАЭ – День независимости.
Именинным пирогом в этот вторник стоит угостить Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.