Четыре передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали уверенную победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, счет встречи – 8:4, передает РИА «Новости». Игра прошла в Ньюарке. У гостей отличились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Понтус Хольмберг, Джейк Гюнцель, Оливер Бьеркстранд, Брэндон Хагел и Брейден Пойнт.

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи и был признан второй звездой матча. Кучеров достиг отметки в 1034 очка в НХЛ и вышел на чистое четвертое место среди российских бомбардиров за всю историю лиги, опередив Александра Могильного. Форвард также обошел Бобби Орра и Жильбера Перро по количеству матчей с тремя и более набранными очками в карьере (112 таких игр).

Кроме того, Кучеров провел 34-й по счету матч в регулярных чемпионатах, где записал на свой счет не менее четырех очков, что позволило обойти таких звезд, как Александр Овечкин и Кент Нильссон.

Для «Тампы» это уже вторая победа подряд. В то время как «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. Российский нападающий «Девилз» Арсений Грицюк результативными действиями не отличился.

