Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Кучеров и Василевский принесли победу «Тампе» над «Филадельфией» в НХЛ
Кучеров и Василевский принесли победу «Тампа-Бэй» над «Филадельфией» со счетом 2:0 в НХЛ
«Тампа» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 2:0 благодаря шатауту Андрея Василевского и двум результативным очкам Никиты Кучерова, который теперь занимает третье место среди лучших бомбардиров сезона НХЛ.
Команда «Тампа» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 2:0 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. В этом матче ключевую роль сыграли российские хоккеисты: Никита Кучеров забросил первую шайбу на 19-й минуте, а в заключительные минуты матча Джейк Гюнцель удвоил преимущество.
Кучеров не только открыл счет, но и сделал результативную передачу, доведя свой счет в сезоне до 95 очков. Он занимает третье место среди лучших бомбардиров. Впереди него в списке находятся Натан Маккиннон из «Колорадо» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 21 бросок, проведя пятый матч на ноль в этом сезоне и 39-й в карьере. Его коллега из «Филадельфии» Иван Федотов также отразил 21 бросок, но его усилия не спасли команду от поражения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кучеров помог разгромить «Коламбус» в матче НХЛ, а ранее он вышел на второе место по очкам в истории «Тампы». Также сообщалось, что «Тампа» обыграла «Чикаго» в овертайме благодаря голу Кучерова.