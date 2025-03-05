Кучеров помог «Тампе» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй» разгромили «Коламбус» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь с 4 на 5 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе, США, завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победила «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 6:2, передает «Чемпионат». В составе победителей особенно отличился российский форвард Никита Кучеров, набравший три очка (гол и две результативные передачи).

Другие заброшенные шайбы на счету Митчелла Чаффи и Джейка Гюнцеля, который также записал на свой счет две передачи и два гола. Виктор Хедман внес свой вклад, также набрав три очка (2+1). Российский вратарь Андрей Василевский остался на скамейке запасных в этой встрече.

Для «Коламбус Блю Джекетс» единственный дубль в матче оформил Зак Веренски. Российские игроки команды гостей – Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко – не смогли отличиться результативными действиями. При этом Егор и Дмитрий завершили матч с показателями полезности «-2» и «-1» соответственно, а Иван и Кирилл получили «-3». Вратарь Даниил Тарасов не принимал участия в игре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кучеров стал третьим бомбардиром НХЛ с 20 голами за сезон. Также сообщалось, что «Тампа» обыграла «Чикаго» в овертайме благодаря голу Кучерова. Недавно Кучеров вышел на второе место по очкам в истории «Тампы».