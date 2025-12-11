Пассажиры отмененного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва оказались в Петербурге

Пассажиры отмененного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва остались в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рейс 4S 3313 из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен в Петербург из-за введенных ограничений на полеты в московском регионе, передает пресс-служба аэропорта Пулково. Самолет приземлился в аэропорту Пулково в пять утра по московскому времени как запасной вариант. Первоначально пассажиры ожидали, что после открытия аэропорта в Москве они смогут вылететь дальше.

Однако после повторного закрытия воздушного пространства московского региона в 9:55 экипаж объявил об отмене рейса. Пассажиров выводили с борта по группам и на автобусах доставляли в терминал, завершив высадку к 11:20. После этого люди получили багаж.

Авиакомпания предложила пассажирам приобретать новые билеты до Москвы самостоятельно любым удобным способом, после чего им пообещали последующую компенсацию транспортных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью более 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

Компания «Аэрофлот» скорректировала свое расписание из-за введенных ограничений в аэропортах Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 30 беспилотников, а один дрон ликвидировали за несколько минут до полуночи.

На время атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковный Жуковский приостановили полеты и прием рейсов на время атаки дронов.



